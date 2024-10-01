UPS, Frigo-Trans ve kardeş şirketi BPL’yi satın aldı

Uluslararası kargo ve lojistik lideri UPS, sağlık hizmetleri sektörü için soğuk zincir lojistiği kapasitesini artırma yönündeki taahhüdünü sürdürüyor. Bu doğrultuda UPS, Frigo-Trans ve kardeş şirketi BPL’yi satın almak üzere anlaştığını duyurdu. UPS'in sağlık hizmetleri lojistiği alanındaki bu stratejik yatırımı, özellikle sıcaklık hassasiyeti gerektiren ürünlerin güvenli ve etkili bir şekilde taşınmasını sağlayacak. Şirket, küresel ölçekte genişleyen soğuk zincir tesisleri ve ağları sayesinde, ilaç ve biyolojik ürünlerin taşıma süreçlerinde daha yüksek standartlar sunacak.

UPS, ikinci çeyrekte sağlık hizmetlerini de kapsayan lojistik alanındaki büyümesi sayesinde gelirini %2,6 oranında artırdı. Mordor Intelligence’ın Türkiye Soğuk Zincir Lojistik Pazarı Büyüklük ve Pay Analizi - Büyüme Trendleri ve Tahminler (2024 - 2029) başlıklı raporuna göre, soğuk depolama kapasitesinde dünya genelinde 8. sırada olan Türkiye’nin, 2029’a kadar ilaç pazarında yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) % 7,03 olması ve 2,72 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

UPS Genel Müdür Yardımcısı ve Uluslararası, Sağlık ve Tedarik Zinciri Çözümleri Başkanı Kate Gutmann, “İlaç sektöründeki hızlı yenilikler, daha entegre soğuk ve donmuş tedarik zincirlerine sahip olma ihtiyacını doğuruyor. Frigo-Trans, müşterilerimiz için çözüm portföyümüzü derinleştirmeye yardımcı olacak ve onların ihtiyaçlarını karşılayan dünyanın bir numaralı sağlık lojistiği sağlayıcısı olma yolculuğumuzu hızlandıracak.” dedi.

Frigo-Trans soğuk zincir taşımacılık sunuyor

Frigo-Trans, ilaç ve biyoteknoloji müşterileri için Avrupa çapında uçtan uca depo ve nakliye çözümü sunan Almanya merkezli bir lojistik şirketi. Frigo-Trans’ın kardeş şirketi BPL ise özel sıcaklık, kalite ve hızda taşıma ihtiyacı olan biyofarma şirketleri başta olmak üzere tüm müşterileri için zaman açısından kritik ve sıcaklığa duyarlı ürünlerin GDP uyumlu nakliyesini gerçekleştiriyor.

Frigo-Trans'ın ağı, kriyoprezervasyondan (-196°C) ortam sıcaklığına (+15° ila +25°C) kadar altı sıcaklık bölgesini kapsayan sıcaklık kontrollü depolama; Pan-Avrupa çapında soğuk zincir taşımacılığı çözümleri ve sıcaklık kontrollü ve zaman açısından kritik yük taşımacılığı hizmetlerini sunuyor.

Satın alma sürecinin, rutin teamüller kapsamındaki incelemelere ve onaylara bağlı olarak 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.