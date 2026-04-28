UPS'in ilk çeyrek gelirleri tahminlere yakın geldi

UPS, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 1,07 dolar ile piyasa beklentisi olan 1,03 doların üzerinde gerçekleşti. Gelirler ise 21 milyar dolar ile beklentiye paralel geldi.

Şirket, 2026 mali yılına ilişkin beklentilerini koruduğunu duyurdu. UPS, ikinci çeyrekte gelir ve faaliyet kârında yeniden büyümeye dönmeyi beklediğini açıkladı.

Ayrıca şirket, yıl geneli için sermaye harcamaları (CAPEX) beklentisini yaklaşık 3,0 milyar dolar seviyesinde korudu. Bu rakam piyasa beklentisi olan 3,01 milyar dolara yakın gerçekleşti.