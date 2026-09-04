Uzmanından ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi kritik analiz: Fed’in rotasını hangi senaryo belirleyecek?

ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, Türkiye saatiyle 15:30'da açıklanacak ve başta emtialar olmak üzere tüm küresel piyasaları doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Bu veri normal şartlarda da her ay büyük bir önem taşısa da bu kez çok daha farklı ve kritik bir noktada duruyor. Çünkü piyasalar artık yalnızca Fed’in faiz indirip indirmeyeceğini tartışmıyor; gerekirse faiz artırıp artırmayacağını da masaya yatırıyor. Bu yönüyle bugünkü veri seti, eylül ortasında gerçekleştirilecek Fed toplantısı öncesindeki en kritik makroekonomik viraj olarak kabul ediliyor.

İstihdam ve işsizlik oranında piyasa beklentileri

Bugünkü veriye dair piyasada genel olarak oldukça ılımlı ve sakin bir beklenti hakim durumda. Konsensüs tahminler, ABD ekonomisinde yaklaşık 45 bin kişilik bir istihdam artışı yaşandığı yönünde şekilleniyor. Aynı zamanda işsizlik oranının %4,1'den %4,2'ye yükselmesi, aylık ücret artışlarının ise %0,2 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin bu denli düşük belirlenmesinin temel nedeni ise temmuz ayında istihdamın 23 bin kişi gerilemiş olması ve geçmiş dönem verilerine yönelik yapılan aşağı yönlü revizyonlar. Bu veriler, ABD iş gücü piyasasında son birkaç aydır belirgin bir ivme kaybı olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

İş gücü havuzundaki kritik nüans

İş gücü piyasasına dair değerlendirmesinde ince bir ayrıntıya dikkat çeken Dikidaş, normal şartlarda zayıf bir istihdam verisinin doğrudan 'ekonomik yavaşlama' olarak yorumlandığını ancak bu kez durumun farklı olduğunu ifade etti. Son dönemde iş gücüne katılım oranının gerilediğini ve dolayısıyla iş gücü havuzunun küçüldüğünü belirten Dikidaş, havuz küçüldüğü için işsizlik oranını sabit tutmak adına gereken aylık istihdam artış miktarının da geçmiş yıllara kıyasla çok daha düşük bir seviyeye indiğini vurguladı. Bu doğrultuda, geçmiş yıllarda oldukça zayıf kabul edilebilecek 50-60 bin kişilik bir artış, bugünün şartlarında oldukça dengeli bir ekonomik tabloya işaret edebilir.

Fed’in öncelikleri ve enflasyon riski

Son dönemde Fed üyelerinden gelen açıklamaların, kurumun odağının giderek daha fazla enflasyon tarafına kaydığını gösterdiğini belirten Dikidaş; özellikle enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler sebebiyle enflasyona dair yukarı yönlü risklerin hala masada olduğunu hatırlattı. Bu sebeple, açıklanacak verinin Fed'in politika beklentilerini köklü bir şekilde değiştirebilmesi için ancak beklentilerden çok güçlü ya da çok zayıf (aşırı uçlarda) gelmesi gerekiyor.

Masadaki üç senaryo ve piyasalara olası etkileri

Dikidaş, verinin sonuçlarına göre piyasada gerçekleşebilecek senaryoları ve bunların küresel finansal varlıklar üzerindeki olası yansımalarını üç farklı ihtimal üzerinden değerlendirdi. İstihdam artışının beklentilerin belirgin şekilde üzerinde kaldığı ve ücret artışlarının hızlandığı aşırı güçlü bir veri senaryosunda, piyasaların Fed'in daha şahin kalabileceğini fiyatlayacağını belirten analist, böyle bir durumda ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler görülebileceğini ifade etti. Buna karşılık, aşırı zayıf bir veriyle karşılaşılması durumunda ise bu kez küresel piyasada büyüme endişelerinin hızla ön plana çıkacağını vurguladı. Son olarak, piyasaların en rahat karşılayacağı dengeli senaryonun beklentilere yakın bir veri seti açıklanması olacağını dile getiren Dikidaş, bu tablonun ne ekonominin sert bir şekilde yavaşladığını göstereceğini ne de Fed'i yeniden sıkılaşmaya zorlayarak dengeleri bozacağını aktardı.

Borsa İstanbul ve gelişmekte olan ülke varlıkları

Açıklanacak verinin sadece ABD değil, küresel risk iştahı üzerinden Borsa İstanbul’u da yakından ilgilendirdiğini belirten Dikidaş, iç piyasaya yönelik olası yansımaları paylaştı. Beklentilere yakın ve özellikle ücretler tarafında sürpriz yaratmayan dengeli bir veri setinin, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını destekleyebileceğini ve bunun da Borsa İstanbul açısından olumlu bir zemin hazırlayabileceğini aktardı. Diğer taraftan, güçlü bir veri ve yükselen ücretlerin doları küresel ölçekte güçlendirip faizleri yukarı çekebileceğini, bu durumun ise gelişmekte olan piyasa varlıkları üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı. Bu nedenle yatırımcıların bugün sadece manşet istihdam rakamına değil; işsizlik oranına, ücret artış hızına ve geçmiş dönem revizyonlarına bir bütün olarak odaklanması gerekiyor.