Uzmanlar değerlendirdi: Maduro operasyonu dünyada ve Türkiye'de piyasaları nasıl etkiler?

Dolar bazında altın %1,83, gümüş %3 civarında yükseldi.

Türkiye'de de BIST 100 %1,6 değer kazandı.

Peki Venezuela'daki operasyonun uluslararası piyasalara etkisi nasıl olabilir?

Uzun süredir uluslararası gelişmeler nedeniyle yükselişte olan altın fiyatlarında bu sebeple bir yükselme bekleniyor mu?

BBC'ye konuşan AJ Bell yatırım direktörü Russ Mould, "Artan jeopolitik gerilimler normalde yatırımcıları tedirgin ederdi, ancak küresel piyasalar satış dalgasından kaçındı" diyor.

BBC News Türkçe'ye konuşan piyasa uzmanı Evren Kırıkoğlu'na göre de operasyonun piyasalara "beklendiği ölçüde bir etkisi" olmadı.

Türkiye Enerjileri ve Stratejileri Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener de operasyonun Türkiye ve gelişmekte olan ülkelere orta vadedeki etkisinin sınırlı olacağı görüşünde.

"Venezuela'nın dış dünyayla ilişkisi sınırlı olduğu için doğrudan bir etki beklenmez" diyen Akyener, jeopolitik risk açısından da Türkiye için "olumsuz bir etki beklemediğini" söyledi.

"Piyasalara etkisi olmadı"

Uluslararası piyasalarda değerli metallerin fiyatlarının yükselmesi sonrası madencilik şirketlerinin hisseleri yükseldi.

Asya'daki hisse senedi piyasaları, yatırımcıların Venezuela'daki gelişmelerden farklı haberlere odaklanmasıyla yükseliş gösterdi.

Güney Kore ve Çin'deki büyük endeksler de yükselişteydi.

Yatırım şirketi eToro'dan Zavier Wong, bu görünümün, Venezuela'daki olayların etkilerinin uzak kalacağına dair güveni yansıttığını söyledi.

Jeopolitik gerginlik ve belirsizlik ortamlarında petrol ve altın fiyatının yükseldiğine, dolar talebinde artış yaşanması gibi gibi belirgin hareketler gözlendiğini belirten Kırıkoğlu, operasyonun ardından borsaların pozitif işlem yaptığını, bunun bir gösterge olduğunu savundu.

Kırıkoğlu, operasyon eğer başarız olsaydı, durumun "ne olacağı belli olmayan ucu açık bir noktaya evrilebileceğine" ve o zaman piyasaların negatif etkilenebileceğine işaret etti.

Evren Kırıkoğlu'na göre böylesi bir durum gerçekleşseydi "jeopolitik belirsizlik fiyatlaması" olabilirdi.

Kırıkoğlu, dolarda bir miktar değerlenme olsa da "eskisi kadar büyük bir dolara kaçış" olmadığını belirtirken, altındaki değerlenmenin sebebiniyse bu metalin "zaten yükseliş trendinde olmasına" bağladı.

Reuters'a konuşan JP Morgan Varlık Yönetimi Asya-Pasifik Baş Piyasa Stratejisti Tai Hui ise, "Bu olayın daha geniş jeopolitik etkileri olmalı, ancak bence finans piyasaları bu tür riskleri doğru bir şekilde fiyatlandırmada çok verimli değil" diyerek zamanla görünümün değişebileceğine işaret etti.

"Petrol fiyatlarını etkilemez"

Birçok uzmana göre operasyonun petrole etkisi de sınırlı olacak.

Bunun sebeplerinden biri dünyadaki mevcut petrol stoğunun yüksek olması.

Bir diğer sebep ise, Venezuela'nın rezervlerinin hali hazırda üretimi zor bir petrol olması ve mevcut üretim anlamında dünya arzının yüzde birinden az bir miktarına karşılık gelmesi olarak gösteriliyor.

Venezuela'nın 300 milyar varilin üzerinde petrol rezervi bulunuyor. Sahip olduğu kaynakların çok büyük bir bölümü "ağır petrol" olarak nitelendiriliyor.

TESPAM Başkanı Akyener, Venezuela petrolü için, "Sürekli yatırım yapılması gerekiyor. Petrolü arıtmanız gerekiyor, sülfürünü ayırmanız gerekiyor. Yani üretim maliyeti yüksek, üretimi zor" diyor.