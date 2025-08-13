Uzmanlar tahminlerini açıkladı: Altın yıl sonunda bu seviyeyi görebilir!

Trump’ın altına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklaması, değerli metal piyasasında yeniden güçlü bir yükseliş beklentisini doğurdu. Piyasa gözlemcileri, bazı belirsizlikler sürse de bu kararın altın fiyatları için yeni zirveler anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta, bazı altın külçelerinin Trump’ın “karşılıklı tarifeler” olarak tanımladığı uygulamalardan etkilenebileceğine dair haberler, ABD altın vadeli işlemlerini tarihi rekor seviyelere taşımıştı. 31 Temmuz’da ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından İsviçreli bir rafineriye gönderilen kararda, bir kilogram ve 100 ons ağırlığındaki külçelerin tarifelerden muaf tutulmayacak bir gümrük kodu ile sınıflandırılması gerektiği belirtilmişti. Bu gelişme, altının yeni ithalat vergilerinden muaf tutulup tutulmayacağı konusunda kafa karışıklığı yaratmıştı.

Trump, Pazartesi günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Altına tarife uygulanmayacak!” diyerek tartışmaya noktayı koydu. Beyaz Saray da bu konudaki bazı haberleri “yanlış bilgi” olarak nitelendirdi. Ancak açıklamanın ardından altın vadeli işlemleri geriledi. Salı sabahı Aralık teslimatlı kontratlar yüzde 0,35 düşüşle 3.392,90 dolardan, spot altın ise 3.339,60 dolardan işlem gördü.

CNBC-E'nin haberine göre BNP Paribas Fortis Baş Strateji Sorumlusu Philippe Gijsels, Trump’ın kararının altın piyasası için olumlu olduğunu belirterek fiyatların 4.000 doları aşabileceğini söyledi. Gijsels’e göre altın, tarih boyunca güvenli liman işlevi gördü ve bu rolünü sürdürebilmesi için küresel ölçekte tek ve şeffaf bir fiyat yapısına sahip olmalı. Yüksek açıklar, artan borç seviyeleri ve enflasyon gibi faktörlerin altın talebini desteklediğini belirten Gijsels, mevcut ortamı “altın için mükemmel fırtına” olarak tanımladı.

UBS de yıl sonuna kadar Londra spot altın fiyatının ons başına 3.500 dolara ulaşmasını bekliyor. Banka stratejistleri, ABD’nin altın ithalat sınıflandırmaları konusundaki karışıklığın, gümrük vergisi uygulamalarının piyasada nasıl kaos yaratabileceğinin bir örneği olduğunu vurguladı. Beyaz Saray’ın tarifelerin uygulanmayacağı yönündeki açıklamasına rağmen önceki belirsizliğin yatırımcı psikolojisi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkat çekildi.

Deutsche Bank analisti Michael Hsueh ise gümrük muafiyetinin piyasalar için sürpriz olmadığını, Londra ve New York fiyatları arasındaki farkın daralmasının da bunun göstergesi olduğunu belirtti. Ancak Temmuz ayında alınan ithalat yönetmeliği kararının yarattığı çelişkinin nasıl giderileceği konusunda hâlâ netlik bulunmadığını ifade etti.