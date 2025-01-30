Uzmanlar yorumladı: Fed piyasaları bundan sonra şaşırtır mı?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Fed faizi beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in işgücü piyasası ve enflasyonun durumunu değerlendirmek için gelen verileri sabırla beklemesi nedeniyle 2025 yılı için sadece bir faiz indirimi -en fazla iki indirim- beklediğini söyledi.

"Bu yıl en fazla iki indirim. Maksimumdan kastım, iki indirim öngörmüyorum. Sadece düşünebileceğinizin en fazlasının bu olduğunu düşünüyorum," diye konuşan Gundlach, "Şu anda, bana bir sayı seçtirseydiniz, şu anda bir indirimin baz durum ve en fazla iki olacağını söylerdim" dedi.

"Faizleri tekrar düşürmek için bir engele ulaşmak yavaş bir süreç olacak. Bir sonraki Fed toplantısında bir indirim göreceğinizi sanmıyorum," ifadelerini kullanan Gundlach. "Belli ki şu anda faizleri düşürme ihtiyacı hissetmemek için işsizlik oranındaki istikrara odaklanmış durumda" diye konuştu.

Fed, 2024 sonuna kadar art arda üç faiz indiriminin ardından dün faiz oranlarını değiştirmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomi güçlü kalmaya devam ettiği için Fed'in politika duruşunu ayarlamak için acele etmediğini vurguladı.

"Daha fazla faiz indirimi yatırımcıları şaşırtabilir"

State Street'e göre, Fed 2025 yılında beklediklerinden daha fazla faiz indirimi yaparak yatırımcıları şaşırtabilir.

4,7 trilyon dolarlık varlık yöneticisinin baş yatırım stratejisti Michael Arone, merkez bankasının 2025 yılında piyasalar tarafından fiyatlanan 25 baz puanlık tek faiz indiriminden daha fazlasını yapmasını beklediğini söyledi.

Sadece birkaç ay önce piyasalar 2025 yılında dört faiz indirimine kadar gidilebileceğini tahmin ediyordu, ancak o zamandan bu yana bu rakam sadece bir indirime düşürüldü.

Fed Eylül ayından bu yana 100 baz puan faiz indirimi yaparken, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi yaklaşık aynı miktarda arttı. Bu durum özellikle aralık ayında ve ocak başında hem tahvil hem de hisse senedi fiyatları üzerinde baskı yarattı. Ancak Arone bu eğilimlerin daha uzun sürmesini beklemiyor ve bunun yerine faiz oranlarının bu yıl düşmesi için üç neden görüyor. Birincisi, 2023 ve 2024 yıllarında güçlü bir GSYH genişlemesinin ardından 2025 yılında ekonomik büyüme muhtemelen soğuyacak.

"Fed'in 2025'teki faiz adımları dar bir bantta gerçekleşecek"

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in 2025 yılında faiz oranlarına ilişkin gelecekteki hamlelerinin, enflasyonun yörüngesi değişmediği sürece dar bir aralıkta olacağını söyledi.

Solomon, “Enflasyonun gidişatını gerçekten değiştiren bir politika eylemi olmadığı sürece, politika faiziyle dar bir bantta olacağımızı düşünüyorum," dedi.

Fed dün faiz oranlarını sabit tuttu ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verileri uygun hale gelene kadar tekrar düşürmek için acele edilmeyeceğini söyledi.

Solomon, dayanıklı tüketim mallarının enflasyon oranı açısından yumuşak bir seyir izlediğini, ancak hizmetler ve şimdi de gıdanın büyük engeller olduğunu söyledi. "Bunlar nihayetinde önemli ve ekonomiye yansıyor. 2025'e kadar baktığınızda, sonuç aralığının politika konusunda oldukça dar bir pozisyon olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.