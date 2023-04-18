Vanguard: ABD'de 'ılımlı' bir resesyon olasılığı görüyoruz

ABD'de banka iflaslarının ardından kredi şartlarının sıkılaşması, bu yılın ikinci yarısında ABD ekonomisini ılımlı bir resesyona sokabilir. Bu görüşü, dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Vanguard'ın Küresel Faiz Oranları Başkanı Roger Hallam dile getirdi.

Vanguard'a göre, banka iflasları sonrası sıkılaşan borç verme koşulları, ABD ekonomisini bu yılın ikinci yarısında yavaşlatacak ve faiz oranlarındaki düşüş beklentisiyle uzun vadeli tahvillerde kademeli bir artışı güçlendirecek.

Hallam, yaptığı konuşmada, kredi standartlarının sıkılaştırılmasının bu yılın ikinci yarısında ABD ekonomisini resesyona sürükleyeceğini düşündüklerini belirtti. Faizlerdeki oynaklığın kısa vadede yüksek kalacağını öngören Hallam, "Şu anda çok fazla politika belirsizliği var" dedi. Hallam ayrıca, olası bir resesyonda hisse senetleri gibi riskli varlıklardaki kayıpları telafi etmek için ABD 10 yıl vadeli Hazine kâğıdı getirisinin geldiği seviyelerin, yatırımcıların portföy sürelerini uzatmaları için "makul şekilde iyi bir fırsat" olduğunu sözlerine ekledi.