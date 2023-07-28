Vanguard: Şahin duruş devam edecek

Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketin Vanguard, Fed'in ya faiz oranlarını piyasanın fiyatladığından daha uzun süre yüksek tutarak ya da parasal koşulları daha da sıkılaştırarak şahin bir duruşunu devam ettirmesini beklediğini bildirdi.

Vanguard'ın Küresel Sabit Getiri Grubu Başkanı Sara Devereux, Fed'in bu yıl yeni bir faiz artırımına gitme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi. Bunun ötesinde, ABD merkez bankasının faizler konusunda "şahin bir tutumu" sürdürmesi muhtemel olduğunu belirtti.

"Fed'in yapacak çok işi var"

"Ekonomi, banka streslerine ve borç tavanı oynaklığına rağmen beklediğimizden daha fazla dayanıklılık gösterdi" diye konuşan Devereux, "Yakın zamanda faiz indirimine gideceklerini düşünmüyoruz. Fed'in yapacak daha çok işi olabilir" dedi.

Devereux, ekonominin beklenenden daha fazla direnç göstermesiyle birlikte yukarı yönlü riskler olduğunu ve bunun Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine yol açabileceğini ifade ederken, daha yüksek faiz oranlarının beklenen ekonomik yavaşlamayı daha da kötüleştirebileceğini ve hatta finansal istikrarı tehdit edebileceğini de vurguladı. Devereux, "Aşağı yönlü risk, Fed'in aşırıya kaçması ve bizi daha derin bir resesyona sürüklemesi" diye konuştu.