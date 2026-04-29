Venezuela ekonomisinde yeni yol haritası: Kurda kararlılık, enflasyonda keskin dönüş

Venezuela ekonomisi, kronik dalgalanma dönemini geride bırakarak daha öngörülebilir bir mali zemine geçiş yapıyor. Merkez Bankası, sadece bir beklenti olarak değil, somut bir politika tercihi olarak kur istikrarını ve enflasyon düşüşünü stratejisinin merkezine yerleştirdi. Bu yeni dönem, piyasaya doğrudan döviz arzı ve sıkı para politikası disipliniyle şekilleniyor.

Spekülasyonun önündeki set: Aktif müdahale

Venezuela Merkez Bankası yönetimi, resmi kur ile paralel piyasa arasındaki farkın ekonominin genel dengesini bozmasına artık geçit vermiyor. Nisan 2026 verilerine göre, bankanın müdahaleleriyle resmi kur ile paralel piyasa arasındaki makas %29 seviyelerine kadar çekilmiş durumda. Banka, haftalık periyotlarla piyasaya nakit döviz (yaklaşık 50 milyon dolarlık paketler halinde) enjekte ederek Bolivar üzerindeki devalüasyon beklentisini kırıyor. Bu hamle, ithalatçıların ve sanayicilerin önünü görmesini sağlayarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı engellemeyi hedefliyor.

Enflasyonla mücadelede disiplin hattı

Hiperenflasyon travmasını geride bırakmak isteyen Venezuela, kamu harcamaları ve para arzı üzerindeki denetimini en üst seviyeye çıkardı. Yıllık enflasyon oranı, geçmişteki astronomik seviyelerden Mart 2026 itibarıyla %649,4 bandına gerileyerek yüksek ama kontrol edilebilir bir evreye geçti. Sıkı para politikası sayesinde dolaşımdaki likidite, döviz talebi yerine doğrudan üretime kanalize ediliyor. Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artış hızının, 2026'nın ikinci yarısında daha makul seviyelere çekilmesi bekleniyor.

Ekonomik büyüme ve uluslararası entegrasyon

Bu dönüşüm hamlesi sadece iç piyasadaki adımlarla sınırlı kalmayıp, küresel mali sistemle kurulan yeni köprülerle destekleniyor. Özellikle son dönemde Merkez Bankası üzerindeki bazı uluslararası kısıtlamaların esnemesi ve IMF ile finansal destek programı çerçevesinde başlayan resmi temaslar, rezerv yönetiminde bankanın elini güçlendiren temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Rezervlerin daha esnek ve aktif kullanılması, kur istikrarı için kritik olan döviz akışını garanti altına alırken, petrol üretiminde kaydedilen %12’lik artış bu süreci reel bir gelirle besliyor. 2026 yılı için öngörülen %4,0 oranındaki pozitif büyüme rakamları, bu yeni istikrar programıyla birleştiğinde ekonominin artık kırılgan bir iyileşmeden sürdürülebilir bir kalkınma rotasına girdiğini somut verilerle teyit ediyor.