Venezuela petrol ihracatındaki 1,2 milyon varillik rekor artış küresel piyasaları nasıl etkileyecek?

Artışın temelinde, Venezuela’nın iç siyasetindeki değişimler ve Washington yönetimiyle sağlanan yeni enerji mutabakatları yatıyor. ABD’li enerji devi Chevron’un bölgedeki faaliyetlerini genişletmesi ve nisan ayı ortasında PDVSA ile imzaladığı yeni varlık takası anlaşması, atıl durumdaki sahaların hızla canlandırılmasını sağladı. Washington’ın enerji arzunu artırma önceliği çerçevesinde esnetilen yaptırımlar, Venezuela’nın ağır ham petrolünü yeniden ABD kıyılarındaki rafinerilere ulaştırmasının önünü açarken; Chevron’un operasyonel gücü üretimdeki teknik darboğazları birer birer aşmaya devam ediyor.

Hindistan ve Avrupa hattında yeni rota arayışları

Venezuela petrolünün rotası artık sadece Asya ile sınırlı kalmayarak küresel bir yayılım sergiliyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve arz kesintileri karşısında kaynak çeşitliliğine gitmek isteyen Hindistan, nisan ayında Venezuela’dan yaptığı yüklü alımlarla sevkiyat rakamlarını doğrudan yukarı taşıdı. Avrupa pazarındaki rafinerilerin bu ağır ham petrole yönelik artan ilgisi Caracas’ın pazarlık gücünü artırırken, Çinli bağımsız rafinerilerin istikrarlı talebi ise ihracat hacminin ana taşıyıcısı olmayı sürdürüyor.

Altyapı kapasitesi 1,5 milyon varil hedefini taşıyabilir mi?

Ancak kaydedilen bu rekor artışa rağmen, mevcut ivmenin sürdürülebilirliği noktasında temkinli bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Venezuela’nın önümüzdeki dönem için belirlediği günlük 1,5 milyon varillik üretim hedefi, aslında ülkenin yıllardır ihmal edilen lojistik altyapısı için gerçek bir stres testi anlamına geliyor. Jose Terminali gibi ana ihraç noktalarında yoğunlaşan trafik, boru hatlarındaki rehabilitasyon ihtiyacı ve ağır ham petrolü işlemek için gereken seyrelticilerin tedariği, operasyonel sürecin en kritik halkalarını oluşturuyor. Bu yapısal bariyerlerin kalıcı olarak aşılması, sahadaki üretim hızı kadar, liman ve depolama tesislerine yapılacak milyarlarca dolarlık yeni yatırımların ne kadar sürede hayata geçeceğine bağlı görünüyor.

Küresel piyasalarda yeni bir denge unsuru

Venezuela’nın günlük 1,2 milyon varili aşan arz gücüyle piyasaya dönmesi, özellikle ağır ham petrol segmentinde fiyat rekabetini canlandıran bir faktör haline geldi. OPEC+ üretim kotalarının tartışıldığı bir dönemde, Venezuela’nın bu hızlı yükselişi küresel petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı unsuru oluştururken, aynı zamanda enerji arz güvenliği için önemli bir can suyu sağlıyor. Mevcut diplomatik iklim ve yatırımların sürmesi durumunda, Venezuela'nın 2026 yılı sonuna kadar küresel arzın en stratejik dengeleyicilerinden biri olması bekleniyor.