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Vergi artışları fiyatlara yansıyacak!

İngiltere'de perakendeciler vergi artışına karşılık olarak fiyatları yükseltecekler.

Haber Merkezi
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Vergi artışları fiyatlara yansıyacak!
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İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından yapılan ankete göre, perakendecilerin üçte ikisi, yeni İşçi Partisi hükümetinin ilk bütçesinde yer alan yüksek işveren sosyal güvenlik maliyetlerine yanıt olarak bu yıl fiyatları artıracak.

BRC'nin 52 büyük perakendecinin finans şefleri ve finans direktörleri arasında yaptığı ankete katılanların yaklaşık yarısı, merkez ofislerinde ve mağazalarında personel saatlerini ve personel sayısını azaltmayı planladığını söyledi. Neredeyse üçte biri, artan maliyetlerin daha fazla otomasyona yol açacağını söyledi.

Ankete katılanların üçte ikisinden fazlası önümüzdeki 12 ay boyunca ticaret koşulları konusunda "kötümser" ya da "çok kötümser" olduklarını ifade etti.

Perakendeciler, Nisan ayında yürürlüğe girecek olan Ulusal Sigorta ödemelerindeki artış, ulusal asgari ücretteki artış, paketleme vergileri ve daha yüksek işyeri tarifelerinin sektöre yılda 7 milyar pound ek maliyet getireceğini söyledi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, sektörün perakendecilerin vergi faturalarında anlamlı bir fark yaratmak için işletme oranlarında reform yapılması talebini yineleyerek, "Perakendecilerin çoğunun bu artan maliyetlere karşılık olarak fiyatları yükseltmekten başka seçeneği yok" dedi.

BRC anketi, finans şeflerinin BRC tarafından ölçülen mağaza fiyat enflasyonunun 2025'in ikinci yarısında ortalama yüzde 2,2'ye ulaşmasını beklediğini ortaya koydu. Gıda enflasyonunun ise ikinci yarıda ortalama yüzde 4.2'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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