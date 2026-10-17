Vergi korkusu milyarderleri kaçırdı! Servet haritası değişti

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Kaliforniya'da seçmenler, önerilen milyarder servet vergisinin geleceğini kasım ayında oylayacak. Ancak bazı zengin isimler, kararın sonucunu beklemeden eyalet dışına taşınmaya başladı.

Forbes'un haberine göre, Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin'in ikamet adresleri sırasıyla Florida ve Nevada'ya taşındı. Page'in tahmini serveti 288 milyar dolar, Brin'in serveti ise 265 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Forbes, iki ismin taşındığını doğrulayacak güncel seçmen kayıtlarına veya ikamet belgelerine ulaşamadı. Temsilcileri de bu konuda kanıt sunmadı. Bununla birlikte, iki milyarderin vergiye yönelik rahatsızlıklarını dile getirdiği ve eyalet dışında yüksek bedelli gayrimenkuller satın aldığı belirtildi.

Larry Page ve Sergey Brin

Page, son 12 ayda Miami'nin Coconut Grove bölgesindeki iki ev için 173 milyon dolar harcadı. Brin ise Tahoe Gölü'nün Nevada tarafında bulunan bir ev için 42 milyon dolar ödedi. Brin'in ayrıca geçen yıl Kaliforniya'da önerilen milyarder vergisine karşı 100 milyon dolardan fazla harcama yaptığı aktarıldı.

Milyarderlerin yeni adresi Florida

Kaliforniya'dan ayrılan zenginlerin önemli bir bölümü için Florida öne çıkan adreslerden biri oldu.

Daha önce Chicago'da yaşayan Ken Griffin, Kaliforniya'daki son mülkünü geçen aralık ayında satan Larry Ellison ve Washington eyaletinden ayrılan Jeff Bezos ile Howard Schultz, Florida'ya yerleşen tanınmış isimler arasında gösterildi.

Forbes'un tahminlerine göre Bezos'un serveti 381 milyar dolar, Ellison'ın serveti 184 milyar dolar, Griffin'in serveti 57,5 milyar dolar ve Schultz'un serveti 3,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Florida'ya taşınan Page, eyaletin en zengin sakini değil. Bu unvan, 381 milyar dolarlık tahmini servetiyle Jeff Bezos'a ait.

Zuckerberg de Kaliforniya'dan ayrılabilir mi?

Kaliforniya'nın en zengin kişisi, üst üste üçüncü yıl Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg oldu. Forbes, Zuckerberg'in servetini 246 milyar dolar olarak hesaplıyor.

Mark Zuckerberg

Page ve Brin eyaletten ayrılmasaydı Zuckerberg'i geride bırakabilecek isimler arasında yer alacaktı. Öte yandan Zuckerberg'in de bu yılın başlarında Miami'de 170 milyon dolara bir malikane satın alması, Kaliforniya'daki geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Zuckerberg'in eyaletten ayrılması halinde Kaliforniya'nın en zengin kişisi olabilecek isim ise Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang. Forbes'un tahminlerine göre Huang'ın serveti 199 milyar dolar. Huang, kasım ayında ne karar alınırsa alınsın Kaliforniya'da kalacağını açıklamıştı.

Kaliforniya'dan ayrılan diğer milyarderler

Kaliforniya'dan başka eyaletlere yönelen zengin isimler yalnızca teknoloji sektörünün önde gelen yöneticileriyle sınırlı değil.

Hawaii'nin en zengin kişisi Pierre Omidyar, yaklaşık 25 yıl önce Körfez Bölgesi'nden ayrılarak önce Nevada'ya, ardından Hawaii'ye yerleşti. Omidyar'ın tahmini serveti 13,7 milyar dolar.

Pierre Omidyar

Kaliforniya'da uzun yıllar yaşayan ve bir dönem eyalet valiliğine aday olan eBay'in eski CEO'su Meg Whitman da ABD'nin Kenya büyükelçiliği görevini tamamladıktan sonra New Mexico'ya taşındı. Whitman'ın tahmini serveti 4,4 milyar dolar.

Savunma teknolojileri şirketi Palantir'in kurucularından Alex Karp'ın serveti ise 22,1 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin merkezi Palo Alto'dan önce Colorado'ya, ardından Florida'ya taşındı. Karp'ın Miami Beach'te iki evi bulunurken kendisi New Hampshire eyaletindeki Lyman kasabasında yaşıyor.

Intuit'in eski CEO'su Brad Smith de 2022'de Silikon Vadisi'nden ayrılarak memleketi Batı Virginia'ya döndü. Marshall Üniversitesi'nin rektörlüğünü üstlenen Smith'in tahmini serveti 700 milyon dolar.

Kaliforniya milyarder sayısında liderliğini koruyor

Önerilen servet vergisi tartışmalarına rağmen Kaliforniya, ABD'de en fazla milyarderin yaşadığı eyalet olmayı sürdürüyor. Forbes'un verilerine göre eyalette 255 milyarder bulunuyor.

İşte ABD'de en fazla milyardere sahip eyaletler

1. Kaliforniya - 255

2. New York - 153

3. Florida - 138

4. Teksas - 88

Kaliforniya'yı 153 milyarderle New York, 138 milyarderle Florida ve 88 milyarderle Teksas izliyor. Ancak milyarder sayısındaki liderlik, toplam servet sıralamasında aynı sonucu vermiyor.

Toplam servette Teksas, Kaliforniya'yı geçti

Forbes'un tahminlerine göre Kaliforniya'daki milyarderlerin toplam serveti 1,87 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Teksas'taki milyarderlerin 1,94 trilyon dolarlık toplam servetinin gerisinde kalıyor.

Teksas'ın sıralamadaki yükselişinde, dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk'ın serveti belirleyici rol oynuyor. Forbes'un 9 Ekim'de sıralama hesaplamalarını kesinleştirdiği tarihte Musk'ın serveti 1 trilyon dolar olarak tahmin edilmişti. Haberde, bu tutarın daha sonra 970 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Elon Musk

Florida'daki milyarderlerin toplam serveti 1,6 trilyon dolar, New York'takilerin toplam serveti ise yaklaşık 1 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

Kaliforniya'da milyarder vergisinin kasım ayında nasıl sonuçlanacağı, zenginlerin eyalette kalma kararları açısından önem taşıyor. Ancak mevcut tablo, milyarder sayısında lider olan Kaliforniya'nın toplam servet bakımından artık ilk sırada olmadığını ortaya koyuyor.