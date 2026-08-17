Video platformu Higgsfield’e 400 milyon dolar yeni yatırım

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Deniz Güldağ

Sadece yıl önce kurulan Higgsfield, yeni finansmanla birlikte özellikle kurumsal abonelik hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Şirketin kurucusu ve eski Snapchat yöneticisi Alex Mashrabov, işletmelerin pazarlama kampanyalarını yürütme biçimini dönüştürmeyi amaçladığını söyledi.

Higgsfield sekiz ay önce de 1,3 milyar dolar değerleme üzerinden 80 milyon dolar yatırım almıştı.

2025'te hizmete giren şirket, yapay zeka teknolojisine yönelik kurumsal talepteki artışın da etkisiyle yıllık bazda gelirini ağustos ayında 700 milyon dolara çıkardı. Bu rakam yaklaşık bir yıl önce 20 milyon dolar seviyesindeydi.

Higgsfield, 238 ülke ve bölgede 30 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Şirketin en büyük pazarı ise ABD.

Higgsfield, sosyal medya, eğlence sektörü ve içerik üreticisi ekonomisinin kesişiminde faaliyet gösteriyor. Yeni nesil içerik üreticileri, daha profesyonel görünümlü görsel içerikler hazırlamak için yapay zeka araçlarından giderek daha fazla yararlanıyor.

Şirket ise son dönemde odağını bireysel içerik üreticilerinden kurumsal pazarlama müşterilerine doğru kaydırıyor.

Mashrabov, "Snapchat'te geliştirdiğim yüz filtreleri ağırlıklı olarak gençler tarafından eğlence amacıyla kullanılıyordu. Higgsfield'da ise büyük şirketlerin pazarlama kampanyalarını yürütme biçimini dönüştürüyoruz'' dedi.

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre yaklaşık 50 milyon kişiyi kapsayan küresel içerik üreticisi ekonomisinin büyüklüğü, influencer ve kısa video reklamlarının da etkisiyle 2023'teki 250 milyar dolar seviyesinden 2027'de 480 milyar dolara kadar çıkabilir.

The Business Research Company* verilerine göre küresel dijital reklam harcamalarının ise 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 8,6 büyüyerek 1,1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

*The Business Research Company (TBRC), merkezi Londra'da bulunan bir pazar araştırması ve danışmanlık şirketidir.