Villeroy: Faiz toplantıları için seçeneklerimiz açık

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy da Galhau, enflasyonun zirve yaptığına dair işaretlerin ardından faiz oranlarının tepe noktaya yakın olduklarını, ancak ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı için seçeneklerinin açık olduğunu söyledi. Aynı zamanda Fransa Merkez Bankası Başkanı da olan Villeroy gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu (yönetim) konseyinde ve sonraki toplantılarda seçeneklerimiz açık," dedi.

Villeroy, "Bu Yönetim Konseyi toplantısı ve sonraki toplantılar için seçeneklerimiz açık. Faiz oranlarımızda zirveye çok yakınız, ancak yine de onları düşürmeyi düşünebileceğimiz noktadan çok uzaktayız" diye konuştu.