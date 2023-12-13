Visa ve Mastercard’ın sınır ötesi işlem ücretlerine geçici sınırlama hazırlığı

Birleşik Krallık Ödeme Sistemleri Düzenleyicisi (PSR), Mastercard ve Visa'nın sınır ötesi işlem ücretlerini geçici olarak sınırlamayı planlıyor. Konuya ilişkin PSR’den yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'taki işletmelerin ücret artışları nedeniyle fazladan 150 milyon pound ila 200 milyon GBP ödediklerini tahmin ettiğini belirtti.

Üst sınırın Birleşik Krallık'taki işletmeleri koruyacağını belirten kurum, nihai raporun hazırlanmasına yardımcı olmak üzere geçici bulguları ve çözüm önerileri hakkında görüş arıyor.

PSR Genel Müdürü Chris Hemsley, "Bu piyasa incelemesinde, Mastercard ve Visa tarafından AEA içinden ödeme kabul eden Birleşik Krallık işletmelerinden alınan ücretlerin muhtemelen çok yüksek olduğunu geçici olarak tespit ettik. Kısacası, bu aşamada, bu pazarın iyi çalıştığını düşünmüyoruz." dedi.