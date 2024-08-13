Visa verileri: Olimpiyatlarla birlikte Fransa'da turizmde artış yaşandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın 11 Ağustos'taki kapanış töreni ile sona ermesiyle birlikte, olimpiyat ve paralimpik oyunlarının resmi ödeme teknolojisi ortağı Visa, Paris 2024'ün Fransa'daki turizm ve harcamalar üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan yeni veriler yayınladı.

Paris, olimpiyat oyunlarının ilk haftasında, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 42 daha fazla Visa kart kullanıcısına ev sahipliği yaptı.

Olimpiyat oyunları etkinliklerinin gerçekleştiği diğer şehirlerde de ziyaretçi sayıları ve harcama miktarlarında artışlar görüldü.

Paris 2024'e ev sahipliği yapan diğer şehirler de olimpiyat oyunlarından fayda gördü. Lille yüzde 188, Saint-Etienne yüzde 150 ve Marsilya yüzde 48 ziyaretçi artışı kaydetti.

ABD'den gelen Visa kart kullanıcılarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 72'lik artışla tüm ülkelerden gelen ziyaretçiler arasında en büyük paya sahip olurken, bunu Latin Amerika ve Karayipler (yüzde 62 artış) ve Asya Pasifik (yüzde 57 artış) takip etti.

İngiltere (yüzde 53 artış) ve Almanya (yüzde 53 artış) da dahil olmak üzere Avrupa'daki Visa kart kullanıcıları da Fransa'ya seyahat etti.

Paris’teki Visa kart kullanıcılarının harcamaları da, bir önceki yıla göre artış gösterdi. Harcamalarda en büyük artışı yüzde 42'yle İngiltere'den gelen ziyaretçiler yaparken, onları yüzde 34'le Latin Amerika ve Karayipler ve yüzde 32'yle ABD takip etti.

"Ev sahibi şehirlere özel bir ödeme ağı"

Paris 2024 oyunlarına izleyici olarak katılan Visa kart kullanıcıları, katılmayanlara göre yüzde 20 daha fazla harcama yaptı. Avrupalı izleyicilerin (Fransa hariç) yüzde 39'u daha fazla harcama gerçekleştirdi.

Paris'teki harcama seviyelerinde bir önceki yıla göre en önemli artış yüzde 49 ile restoran harcamalarında görüldü.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Visa Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Charlotte Hogg, verilerin olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmanın Paris ekonomisini canlandırdığına işaret ettiğini belirterek, Paris'in her zaman dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olduğunu aktardı.

Hogg, Paris'i olimpiyat oyunları için ziyaret etmenin veya oyunları şehrin birçok ikonik noktasında gerçekleşen etkinliklerde uzaktan izlemenin büyüleyici etkisi olduğunu kaydederek, "Önümüzdeki yıllarda da birçok ziyaretçiyi buraya çekeceğine inancım tam. Visa olarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın unutulmaz bir deneyime dönüşmesinde pay sahibi olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Visa'nın olimpiyat ve paralimpik oyunları için ödeme sistemleri sağlama konusunda üstlendiği sorumluluğun güçlü ve lokasyona özel bir planlamayla geniş ölçekli bir uygulama operasyonunu beraberinde getirdiğine dikkati çeken Hogg, "Son üç yıl boyunca, Paris 2024 Organizasyon Komitesi ile el ele çalışan Visa, Paris ve diğer ev sahibi şehirlere özel bir ödeme ağı kurarak, 32 olimpik ve 16 paralimpik lokasyonda toplam 3.500 satış noktasında Visa ile temassız ödemelerin kabulünü sağladı." açıklamasında bulundu.