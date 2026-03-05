Volkswagen bugüne kadar 4 milyon tam elektrikli araç teslim etti

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, satışlardaki ivmelenmeye dikkat çekerek ilk 1 milyon elektrikli araca ulaşmanın yaklaşık on yıl sürdüğünü, ancak dördüncü milyonun yalnızca bir yıl içinde tamamlandığını belirtti. Bu veri, markanın elektrikli dönüşümdeki hızını gözler önüne serdi.

Teslimatların bölgesel dağılımında Avrupa başı çekti. Satışların üçte ikisinden fazlası Avrupa kıtasında gerçekleşirken, Çin pazarı yüzde 20, ABD pazarı ise yüzde 8 pay aldı. Diğer tüm pazarların toplamı ise yüzde 5'te kaldı.

Tüketicilerin tercihlerinde kompakt sınıf modeller öne çıktı. Satışların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan bu segmentte Volkswagen ID.3 ve ID.4, Skoda Enyaq, Cupra Born ve Audi Q4 e-tron gibi modeller yer aldı.

Volkswagen Grubu, geçtiğimiz iki yıl içinde markaları bünyesinde yaklaşık 60 yeni model piyasaya sürdü ve bunların üçte birini tam elektrikli araçlar oluşturdu. Halihazırda binek araç segmentinde 30'dan fazla elektrikli model sunan şirket, Scania, MAN ve International markaları aracılığıyla elektrikli kamyon ve otobüs üretimini de sürdürüyor.

Şirket bu yıl da elektrikli atılımını hızlandıracak. 2026 boyunca piyasaya süreceği 20'den fazla yeni modelin yaklaşık yarısı tam elektrikli olacak. Yeni ürün gamında Çin pazarına özel elektrikli modellerin yanı sıra Avrupa için geliştirilen yeni bir elektrikli şehir içi araç ailesi de bulunuyor.