Volkswagen elektrikli araç hedefini açıkladı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın CEO'su Thomas Schaefer, Volkswagen markasının 2027 yılına kadar piyasaya sürülecek sekiz yeni uygun fiyatlı elektrikli araç modeliyle pazar payını geri kazanmayı hedeflediğini açıkladı.

Schaefer auto motor und sport yayınında, "Otomobillerimizi kârlı bir şekilde üretmeli ve uygun fiyatlarla yollara çıkarmalıyız" dedi ve ayrıca küçük otomobil modelinin 50 ay yerine 36 ayda geliştirileceğini söyledi.