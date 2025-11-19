Volkswagen şu an için yeterli çip tedariğine sahip

  1. Ekonomim
Volkswagen markasının başkanı Thomas Schaefer, üretim için yeterli çipe sahip olduklarını açıkladı.

Schaefer, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin COVID-19 pandemisini takip eden çip krizinden çok şey öğrendiğini belirtti.

Bir sektör etkinliğinde konuşan Schaefer, Nexperia çiplerindeki mevcut kıtlık sorulduğunda, "Şu an için güvence altındayız" ifadesini kullandı.

Bu açıklama, diğer otomotiv firmalarının Nexperia üreticisindeki bir ticari anlaşmazlığın tetiklediği tedarik sıkıntısıyla mücadele ettiği bir dönemde geldi.

