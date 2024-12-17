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Volkswagen ve sendikalar yılın son müzakeresini yapacak

Volkswagen ve sendikalar mali kesintiler konusunda yılın son müzakeresini gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Volkswagen ve sendikalar yılın son müzakeresini yapacak
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Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in yönetimi ve sendika temsilcileri, dünkü 13 saatlik başarısız müzakerelerden sonra bugün şirketin Almanya'daki tesisleri için planlanan mali kesintiler üzerine tansiyonun yüksek olacağı görüşmelere devam edecek.

Sendikalar dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşecek olan müzakerelerin iki taraf için uzlaşı mı yoksa anlaşmazlık mı getireceğinin kesin olmadığını belirtti. Sendikalar her koşulda fabrikaların açık kalmasının gerektiği konusunda ısrar ederken, yönetim fabrikaları kapatmayı seçenekler arasında tutma konusunda ısrar ediyor.

İki taraf da birkaç gün sürmesini bekledikleri müzakerelerin Noel öncesine kadar uzlaşıyla tamamlanması için son bir çaba gösterirken sendikalar, bir hafta içinde uzlaşıya varılamaması durumunda yeni yılda eşi benzeri görülmemiş bir grev başlatacaklarını belirtti.

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