  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Volkswagen'in Çin etkisiyle araç teslimatı geçen yıl düştü
Takip Et

Volkswagen'in Çin etkisiyle araç teslimatı geçen yıl düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubunun teslimatları geçen yıl Çin'deki satışların azalmasının etkisiyle yüzde 2,3 düşerek 9,03 milyona geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Volkswagen'in Çin etkisiyle araç teslimatı geçen yıl düştü
Takip Et

Volkswagen, Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, 2204'e ilişkin otomobil araç teslimat rakamlarını duyurdu. Buna göre, Volkswagen Grubu'nun araç teslimatları, 2024'te önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 9,03 milyona geriledi.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 3,4 azalarak 744 bin 800'e geriledi.

Volkswagen Grubu'nun en büyük satış pazarı Çin'deki araç teslimatlarının geçen yıl yüzde 9,5 düşerek 3 milyon 236 bin 100'e gerilemesi dikkati çekti. Şirketin Avrupa'da satışları yüzde 0,4 düşerek 3 milyon 258 bin 600'a gerilerken, Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 6,4 artarak 1 milyon 57 bine çıktı.

Alman şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki bataryalı elektrikli araç teslimatlarının yüzde 12 artarak 40 bin 100'e çıkması da dikkati çekti.

Elektrikli otomobillerin payı toplam satışların yüzde 8,3'ünde kaldı. Özellikle ABD ve Avrupa'da daha az elektrikli araç satıldı.

Volkswagen Grubunun Volkswagen markalı araç teslimatları, geçen yıl Çin'deki düşüşün etkisiyle yüzde 1,4 azalarak 4,8 milyona geriledi.

Rusya'nın altın ve döviz rezervleri düştüRusya'nın altın ve döviz rezervleri düştüKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de üretici fiyatları beklentinin altında arttı
ABD'de üretici fiyatları beklentinin altında arttı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri düştü
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri düştü
Rusya ile İran arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması
Rusya ile İran arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması
ABD dolarının görünümü Hazine kağıtları için önemli
ABD dolarının görünümü Hazine kağıtları için önemli
Çin büyümesinde umutlar “sınırlı”
Çin büyümesinde umutlar “sınırlı”
Ekonomistler, küresel enflasyonun 2028'e kadar yüksek kalmasını bekliyor
Ekonomistler, küresel enflasyonun 2028'e kadar yüksek kalmasını bekliyor