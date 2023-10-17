Volta Trucks, iflas başvurusunda bulunacak

İsveç merkezli elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks, başvurusunda bulunacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Volta Trucks'ın batarya tedarikçisi Proterra'nın iflas başvurusunda bulunması, şirketin imalat planlarını olumsuz yönde etkiledi ve üretimde öngörülen hacimlere ulaşılamadı.

Batarya tedarikine ilişkin belirsizliklerin şirketin yeterli sermayeye erişimini de zorlaştırmasının ardından, Volta Trucks yönetimi, İsveç'te iflas başvurusunda bulunmak için gerekli adımları atmaya karar verdi.

Grubun ana ticari kuruluşu Volta Trucks Limited de kısa süre içinde İngiltere'de iflas başvurusunda bulunacak ve sürecin yönetimi için danışmanlık ve hizmet şirketi Alvarez & Marsal'ı atayacak. Şirketin 600'ü İngiltere'de olmak üzere yaklaşık 850 çalışanı bulunuyor.