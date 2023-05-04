Volvo, 1.300 kişiyi işten çıkaracak

Volvo Cars, ilerleyen aylarda küresel operasyonlarında maliyetleri düşürme ve verimliliği artırmaya çalışmaları kapsamında işçi çıkarmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl başlatılan ‘kemer sıkma programı’ kapsamında çoğunluğu İsveç'teki ofislerde çalışanlar arasında olmak üzere iş gücünün yüzde 6’sının azaltacağı aktarıldı. Bunun da şirketin çalışan sayısının yaklaşık 1.300 kişi azaltacağı anlamına geldiği ifade edildi.

Volvo Cars CEOSu Jim Rowan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl başlattıkları kemer kısma programının malzeme maliyetleri gibi bazı önemli alanlarda sonuç vermeye başladığını belirterek, "Ancak, daha fazlasını yapmamız gerektiği açık. Ekonomide ters rüzgarlar, artan ham madde fiyatları ve artan rekabet, sektörümüz için bir süre daha zorluk teşkil etmeye devam edecek gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Çinli otomobil grubu Geely'nin bir yan kuruluşu olan Volvo Cars, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araç satmayı hedefliyor.