Volvo'dan 211 milyon dolarlık satın alma

İsveçli kamyon ve otobüs üreticisi Volvo, ABD'de Bölam 11 kapsamında iflas sürecinde olan Proterra Powered'ın varlıklarının açık artırmasını kazandı.

Satın alma fiyatı 2,3 milyar İsveç Kronu (SEK) oldu. Satın alınan varlıklar arasında Kaliforniya'da akü modülleri ve komple aküler için bir geliştirme merkezi ve Güney Carolina'da bir montaj tesisi bulunmakta.

Volvo açıklamasında, "Bu satın alma ile Volvo Group, Volvo'nun mevcut batarya-elektrikli araç süreçlerini tamamlayacak ve gelecekteki gelişimini hızlandıracak" dedi.

2024'ün başında tamamlanması beklenen satın alma, iflas mahkemesinin onayının yanı sıra alışılagelmiş düzenleyici kurum onaylarına tabi olacak.