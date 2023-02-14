Vulcan, lityum üretimini artıracak

Elektrikli araçlara güç sağlamak için kullanılan lityumun Avrupa'daki az sayıdaki geliştiricisinden biri olan Vulcan, özellikle Volkswagen ve Renault gibi otomobil üreticilerinin artan talebine yanıt olarak üretimini artıracağını duyurdu.

Vulcan Energy Resources tarafından yapılan açıklamada, otomobil üreticilerinin elektrikli motorlara yönelmesine yardımcı olmak için yılda 500 bin elektrikli araca yetecek kadar lityum çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşılması için, elektrikli otomobillerin 2030 yılına kadar toplam satışların yüzde 60'ını oluşturması gerekiyor.

Lityum fiyatları arz kıtlığından dolayı 2021'in başından bu yana yaklaşık 10 kat artarak ton başına yaklaşık 80 bin dolara yükseldi. Vulcan, 2040 yılına kadar ortalama lityum fiyatının 37 bin dolar düzeyinde olacağını öngörüyor.