Wall Street, Fed kararını ve S&P 500'ün önde gelen şirketlerinin bilançolarını bekliyor

Geçtiğimiz hafta, Wall Street'te üç büyük endeks de yaklaşık %2'lik yükselişlerle rekor seviyelerde kapandı. ABD'de açıklanan eylül ayı TÜFE verisinin beklenenden daha yumuşak gelmesi yatırımcı duyarlılığını olumlu etkiledi. Trump'ın 30 Ekim'de Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek olması ve bu zirve öncesi ABD ve Çin heyetleri arasındaki toplantılarda görüşme için "iyi bir zemin" sağlandığı, fentanil ve gemi-liman vergileri konularında anlaşma sağlandığı açıklamaları, iki ülke arasında uzun vadeli bir ticaret anlaşması umutlarını artırdı.

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) salı ve çarşamba günkü toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimini neredeyse kesinleşti. Fed'in yanı sıra, Kanada Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere dünya genelindeki merkez bankaları için yoğun bir hafta olacak.

Yatırımcılar ayrıca, üçüncü çeyrek bilanço takviminin en yoğun haftası olan bu dönemde yaklaşık 160 S&P 500 şirketinden, özellikle de büyük teknoloji firmalarından bilanço açıklamaları alacaklar. UnitedHealth Group ve Visa salı günü, Alphabet, Meta Platforms ve Microsoft çarşamba günü sonuçlarını açıklayacak. Amazon.com, Apple, Eli Lilly ve Mastercard perşembe günü bilançolarını duyuracakken, petrol devleri Chevron ve Exxon Mobil cuma günü haftayı kapatacak.

Bugün hangi bilançolar izlenecek?

Alexandria Real Estate Equities, Brown & Brown, Cadence Design Systems, Cincinnati Financial, F5, Hartford Insurance Group, Keurig Dr Pepper, Nucor, NXP Semiconductors, Principal Financial Group, Revvity, Universal Health Services, Waste Management ve Welltower üç aylık sonuçlarını açıklayacak.

28 Ekim Salı günü hangi bilançolar izlenecek?

American Tower, A.O. Smith, Booking Holdings, BXP, Carrier Global, Corning, CoStar Group, D.R. Horton, Ecolab, Edison International, Electronic Arts, Equity Residential, Expand Energy, Hubbell, Incyte, Invesco, Iqvia, Labcorp Holdings, Mondelez International, MSCI, NextEra Energy, Novartis, Oneok, PayPal Holdings, PPG Industries, Regeneron Pharmaceuticals, Royal Caribbean Group, Seagate Technology Holdings, Sherwin-Williams, SoFi Technologies, Sysco, Teradyne, UnitedHealth, United Parcel Service, Veralto, Visa, Wayfair, Xylem ve Zebra Technologies bilançolarını açıklayacak.

S&P CoreLogic, ağustos ayına ait Ulusal Konut Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak.

Conference Board ise Ekim ayı Tüketici Güven Endeksi'ni duyuracak; beklenti Eylül ayına göre bir puan düşüşle 93,4 seviyesinde.

29 Ekim Çarşamba günü hangi bilançolar izlenecek?

Alphabet, Automatic Data Processing, AvalonBay Communities, American Water Works, Boeing, Caterpillar, Centene, C.H. Robinson Worldwide, Chipotle Mexican Grill, Cognizant Technology Solutions, CVS Health, DaVita, Dayforce, eBay, Entergy, Equinix, Extra Space Storage, Fiserv, Fortive, GE HealthCare Technologies, Generac Holdings, GSK, IDEX, Invitation Homes, Kraft Heinz, KLAC, Masco, Mid-American Apartment Communities, MercadoLibre, Meta, MGM Resorts International, Microsoft, NiSource, Old Dominion Freight Line, Otis Worldwide, Phillips 66, Prudential Financial, Public Storage, Rollins, ServiceNow, Starbucks, Tyler Technologies, UBS Group, Ventas, Verisk Analytics ve Verizon Communications üç aylık sonuçlarını bildirecek.

Ulusal Emlakçılar Birliği, eylül ayına ait bekleyen konut satışlarını açıklayacak; ekonomistler %1'lik bir artış öngörüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) para politikası kararını duyuracak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı, bu yıl ve 2026 başlarına kadar kaç faiz indiriminin daha beklendiği konusunda Wall Street için daha ilgi çekici olacak.

30 Ekim Perşembe günü hangi bilançolar izlenecek?

Altria Group, Amazon, Ameren, Ameriprise Financial, Anheuser Busch-InBev, Apple, Arthur J. Gallagher, Baxter International, Biogen, Bristol Myers Squibb, Builders FirstSource, Cardinal Health, Cigna Group, CMS Energy, Coinbase Global, Comcast, DexCom, Edwards Lifesciences, Eli Lilly, Erie Indemnity, Estee Launder, First Solar, Fox, Gilead Sciences, GoDaddy, Hershey, Huntington Ingalls Industries, Ingersoll Rand, Intercontinental Exchange, International Paper, Kellanova, Kimberly-Clark, Kimco Realty, L3Harris Technologies, Mastercard, Merck, Monolithic Power Solutions, Motorola Solutions, Quanta Services, Reddit, Republic Services, ResMed, Roblox, Shell, Southern Co., S&P Global, Stryker, Vulcan Materials, Western Digital, WEC Energy Group, Weyerhaeuser ve Xcel Energy bilançolarını açıklayacak.

Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi ile Güney Kore'de Asya-Pasifik Zirvesi'nde bir araya gelmesi planlanıyor. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası para politikası kararlarını açıklayacak; her iki bankanın da ana kısa vadeli faiz oranlarını sırasıyla %2 ve %0,5'te sabit tutması bekleniyor.

31 Ekim Cuma günü hangi bilançolar izlenecek?

AbbVie, Cboe Global Markets, Charter Communications, Chevron, Church & Dwight, Colgate-Palmolive, Dominion Energy, Exxon Mobil, Linde, LyondellBasell Industries, T. Rowe Price Group ve W.W. Grainer üç aylık sonuçlarını bildirecek.