Wall Street kırmızıda kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,67 azalışla 35.282,72 puana geriledi. Böylelikle endeksin 1987'den bu yana en uzun kazanç serisi olan 13 günlük yükselişi son buldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 azalarak 4.537,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kayıpla 14.050,11 puana indi.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme performansı gösterirken, pay piyasaları pozitif bir başlangıç yaptığı işlem gününü düşüşle tamamladı.

ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı öncü verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme kaydetti. Ülke ekonomisinin söz konusu dönemde yüzde 1,8 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ayrıca, bir önceki çeyrekte yüzde 4,1 artan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ikinci çeyrekte yüzde 2,6 ile beklentilerin altında artış göstermesi, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık bazda yüzde 4,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, mal ticareti açığı aylık bazda yüzde 4,4 azalarak 87,8 milyar dolara geriledi.

Ülkede bekleyen konut satışları endeksi ise haziranda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,3 yükselirken, şubat ayından bu yana ilk artışını kaydetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) büyük bankaların sermaye gerekliliklerinin artırılmasına yönelik teklifi onayladı. 30 Kasım'a kadar kamuoyu görüşüne açık kalacak teklifin büyük bankaların sermaye gerekliliklerinde toplamda yüzde 16'lık bir artışla sonuçlanacağı tahmin edildi.

Bankaların değişikliklere uyum sağlamaları için geçiş hükümleri de içeren teklif kapsamında büyük bankalar yeni çerçeveye geçişe 1 Temmuz 2025'te başlayacak ve 1 Temmuz 2028'den itibaren tam uyum sağlanacak.

Ayrıca, şirketlerin finansal sonuçları da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Meta'nın hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri, tahminlerden güçlü gelen finansal sonuçları sonrasında bugün de yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.