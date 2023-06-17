Wall Street rallisi sürecek mi?

Birkaç ay önce, çoğu yatırımcı hisse senetlerine çok fazla maruz kalmaktan korkuyordu. Şimdi ise birçoğu yeterince hisse senedine sahip olamayacaklarından endişe ediyor.

S&P 500'de yılbaşından bu yana yaşanan %15'lik yükseliş, bir zamanlar kuşkulu olan yatırımcıları tekrar piyasalara çekiyor. 2022'deki sancılı düşüş sırasında hisse senedi varlıklarını azaltan birçok kişi vites yükseltiyor.

Reuters’ın haberine göre, fon yöneticilerinden bireysel yatırımcılara kadar uzanan bir grup olan isteğe bağlı yatırımcılar arasındaki pozisyonlama, şubat ayından bu yana ilk kez bu ayın başlarında nötr seviyenin üzerine çıktı.

Bu arada, opsiyon yatırımcıları yıllardır görülmemiş seviyelerde hisse senetlerinde yukarı yönlü pozisyonlar alıyor. Trade Alert verilerine göre, perşembe günü 1,8 milyon adet S&P 500 opsiyonu işlem görerek, bir aylık hareketli opsiyon ortalamasının en az dört yılın en yüksek seviyesine çıkmasına yardımcı oldu.

John Hancock Asset Management'ın Baş Stratejisti Emily Roland, "Bu piyasayla mücadele ediyorsanız, büyük olasılıkla tükenmişsinizdir," dedi ve genel hisse senedi tahsislerini artırdığını belirtti.

“İyimselik piyasaların can suyu”

Son kazançlar, ABD Merkez Bankası Fed'in agresif para politikası sıkılaştırmasına rağmen şimdiye kadar resesyondan kaçınan bir ABD ekonomisinden yapay zekadaki ilerlemelere ilişkin artan haberlere kadar çeşitli faktörlerle besleniyor.

Hi Mount Research'te yatırım stratejisti olan Willie Delwiche, çok aşırıya kaçmamak kaydıyla iyileşen duyarlılığın hisse senetlerini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

"Kötümserlikten iyimserliğe geçiş aslında boğa piyasalarına can suyu veren şeydir" dedi.

Ve ekledi: Aşırı seviyelere ulaştığınızda sorun yaşarsınız, ama biz şu anda o noktada değiliz.

Yine de bazıları hisse senetlerinin şimdiden aşırı ısınmaya başladığından endişe ediyor.

Opsiyon analiz servisi SpotGamma'nın kurucusu Brent Kochuba, aşırı seviyelerdeki opsiyonlu alımlarının piyasaları destekleyebileceğini, ancak yakın vadede dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kochuba, "Trend muhtemelen daha yüksek. Ancak çok kısa vadede kayaklarımızı aştık" diye sözlerine noktayı koydu.