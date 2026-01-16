Wall Street rüzgârı 2025’te ABD’nin en büyük bankalarına rekor getirdi

ABD’nin en büyük bankaları, 2025’te artan işlem hacimleri, güçlü yatırım bankacılığı ve ticaret gelirleri sayesinde rekor seviyelere ulaştı. Toplam gelir 593 milyar dolar, kar ise 157 milyar dolar oldu.

ABD’nin önde gelen altı bankası, gevşetilen sermaye yeterliliği kurallarının da etkisiyle 2025 yılında temettü ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara 140 milyar doların üzerinde ödeme yaptı.

Dev bankalardan 2025 yılında tarihi performans

Wall Street, 2026’ya güçlü bir başlangıç yaparken, ABD’nin en büyük bankaları 2025 yılında tarihinin en iyi performanslarından birini sergiledi. Büyük şirketlerin artan borçlanması, dev birleşme ve satın almalar, yapay zekâ odaklı yatırımlar ve yoğun piyasa dalgalanmaları bankaların gelirlerini yukarı taşıdı.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley, yatırım bankacılığı ve işlem bölümlerinde rekor yıllık gelir açıkladı. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo ile birlikte altı büyük bankanın toplam geliri 2025’te yaklaşık 593 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 6 artış anlamına geliyor ve şimdiye kadarki en yüksek seviye olarak kayda geçti. Bankaların toplam karı ise yaklaşık 157 milyar dolar oldu ve yüzde 8 artış gösterdi.

Gelir artışı işlem masalarından geldi

Gelir artışının arkasında özellikle işlem masalarındaki yoğunluk yer aldı. Nisan ayında tarife açıklamalarıyla sarsılan piyasaların toparlanması ve S&P 500 ile Dow Jones endekslerinin rekor seviyelere çıkması, müşteri işlem hacmini artırdı. Goldman Sachs, hisse senedi işlemlerinden 16,5 milyar dolar gelir elde ederek bu alanda liderliğini korudu.

2025’te birleşme ve satın almalar da yeniden ivme kazandı ve yıl, tarihin en yüksek ikinci birleşme hacmine sahne oldu. Borçlanma ve kredi faaliyetleri de rekor kırarken, bankacılar 2026 için daha fazla halka arz, birleşme ve özel sermaye işlemi bekliyor.

Temettü ve hisse geri alımlarda tarihi zirve

ABD’nin en büyük altı bankası, 2025 yılına kadar hissedarlarına temettü ve hisse geri alımları yoluyla 140 milyar doların üzerinde ödeme gerçekleştirdi. Bu rakam şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Öne çıkan bankalar arasında JPMorgan Chase & Co. yer aldı. Banka, geçen yıl 30 milyar doların üzerinde kendi hissesini geri satın aldı. Citigroup Inc. ise stres testlerini başarıyla geçmesinin ardından, üçüncü çeyrekteki hisse geri alım tutarını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla beş katına çıkardı.