Wall Street’te 25 milyar dolarlık hamle: Özel kredi savaşları kızışıyor

Bank of America (BofA), özel kredi anlaşmaları için 25 milyar dolarlık bir fon oluşturuyor. Reuters'ın ulaştığı iç yazışmaya göre banka, bu adımla kârlı özel kredi pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

BofA'nın hamlesi, Wall Street devlerinin alternatif varlık yöneticileriyle rekabetini yoğunlaştırdığı bir döneme denk geliyor. Kriz sonrası sıkılaşan kredi standartları, şirketleri geleneksel bankacılık sisteminin dışında finansman arayışına yöneltirken özel kredi, kurumsal Amerika için kritik bir kaynak haline geldi.

Rakip JPMorgan Chase geçen yıl müşterilerine özel kredi sağlamak amacıyla bilançosundan 50 milyar dolar ayıracağını açıklarken Goldman Sachs da bu pazara girmek için yeni bir bölüm kurdu. 2024'te ise Citigroup ve Apollo, 25 milyar dolarlık ortak bir özel kredi ve doğrudan kredi programı başlattı.

Öte yandan piyasada endişe verici gelişmeler de yaşandı. Özel sermaye şirketi Blue Owl Capital'ın bir fonundaki itfaları kalıcı olarak durdurması ve borç ödemek için bazı varlıklarını satması, alternatif varlık yöneticisi hisselerinde sert satışa neden oldu. Apollo Global Management, Blackstone, KKR, Ares ve Carlyle Group normal seans içinde yüzde 4 ile yüzde 6 arasında değer kaybetti.