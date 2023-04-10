Wall Street'te bankalar baskı altında: Karlar düşecek

Reuters tarafından yayımlanan bir haber göre, geçtiğimiz ay yaşanan ve Silicon Valley Bank'ın fitilini ateşlediği bankacılık krizi, yılın geri kalanında Wall Street bankalarının karlarını kısıtlayabilir. Bununla birlikte kısıtlanan bu karların, banklara olan bakış açısını kasvetli bir görünüme bürümesi ihtimali de var.

Refinitiv I/B/E/S'de yer alan analist tahminlerine göre, bankacılık krizi ile sarsılan finansal güvenin ve faiz artırımları sebebiyle yavaşlaması beklenen ekonominin etkisiyle, en büyük altı ABD bankasının hisse başına kazancının bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 10 düşmesi bekleniyor.

Bu bankalar, finansal sonuçlarını ise 14 Nisan gününden itibaren açıklamaya başlayacaklar.

Aynı zamanda analistlere göre, Silicon Valley Bank gibi nispeten ABD için orta veya küçük ölçekli sayılabilecek bankaların iflasına yönelik korkular sebebiyle, bu bankalarda mevduatı olanların daha büyük bankalara akın etmesinin ardından, hızla yer değişitiren bu 'ucuz' mevduatlar, bazı büyük bankaların net faiz gelirlerinde artışa sebep olabilir. Özellikle Wall Street'in en büyük bankası JPMorgan Chase & Co, analistlere göre iflaslardan en karlı çıkan banka olabilir. 1907 Finansal Krizi'de dahil olmak üzere, panik ve çöküş zamanlarında sıkı durması ve piyasayı sakinleştirici hamleleri ile tanınan JPMorgan, analistlere göre net faiz marjının bazı akranlarından daha yüksek olması nedeniyle büyük olasılıkla önde çıkabilir.

Refinitiv I/B/E/S tahminlerine ve Reuters hesaplamalarına göre, JPMorgan'ın net faiz gelirindeki yaklaşık yüzde 36'lık artış sebebiyle, şirktin hisse başı karında (EPS) yüzde 30'luk bir artış meydana gelebilir.

Bununla birlikte, daha sıkı mali koşullar ve yavaşlayan bir ekonomi, bankaların cansız kredi büyümesi ve azalan kredi beklentisiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor ve bu da onları olası kayıplara karşı karşılık ayırmaya zorluyor.

Wedbush Securities'in Bankacılık Analisti David Chiaverini, "Bankalar için zorlu bir kazanç sezonu bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, finansal bir krizin eşiğinde olan küresel ekonominin, özellikle bankacılık sektörü karları üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Ekonomik yavaşlamayla birlikte özellikle ticari aktivetinin yavaşlamaya başlamasının ardından analistler, bu yavaşlamadan en çok Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi dev bankaların etkilenebileceği yorumunu yaptılar.

Derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service'in Kuzey Amerika Bankacılık Ekibi Başkanı Ana Arsov ise, "Bu yıl, özellikle ticari gayrimenkul ve potansiyel olarak tüketici kredi kartları için, provizyonlarda artan artışlar olacak" dedi. Ayrıca Arsov, ticari, otomobil ve ipotek gibi alanlarda borç vermede yavaşlama beklediğini de ifade etti.