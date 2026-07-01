Wall Street’te yapay zekâ rotasyonu: Muhteşem Yedili 2,2 trilyon dolar eridi

Nasdaq cephesinde son dönemde dikkat çeken ayrışma, teknoloji hisselerinde yeni bir rotasyona işaret ediyor. Financial Times’ın haberine göre, yatırımcılar, yapay zekâ yarışında devasa altyapı harcamaları yapan büyük teknoloji şirketlerinden çıkarak yarı iletken ve çip üreticilerine yönelmeye başladı.

Nvidia, Meta Platforms, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Tesla’dan oluşan ve piyasada “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan grup, haziran ayında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek toplamda 2,2 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybı yaşadı. Böylece grup son bir yılın en kötü aylık performansına yöneldi. Yılın ilk yarısındaki toplam kayıp ise yüzde 2’ye ulaştı.

Yatırımcıların odağı değişiyor

Piyasalardaki bu yön değişiminde, özellikle Meta, Amazon, Microsoft ve Alphabet’in yapay zekâ veri merkezleri ve altyapı yatırımları için ayırdığı yüz milyarlarca dolarlık harcamaların sürdürülebilir kârlılık yaratıp yaratamayacağına ilişkin soru işaretleri etkili oldu.

Bellek çipleri ve elektrik ekipmanlarında yaşanan maliyet artışları da teknoloji devlerinin operasyonel maliyetlerini yukarı çekmeye başladı. Artan maliyet baskısı şirketlerin kâr marjlarına ilişkin endişeleri artırdı.

Çip üreticileri öne çıktı

Buna karşılık yarı iletken üreticileri güçlü performans sergiliyor. ABD’de çip üreticilerini izleyen Philadelphia Yarıiletken Endeksi yılın ilk yarısında yaklaşık iki katına çıkarak 1999’dan bu yana en güçlü performansına hazırlanıyor.

Özellikle yapay zekâ altyapısına yönelik talebin hızlanması ve arz tarafında devam eden sıkışıklık sektörü destekledi.

SanDisk hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 825 yükselirken, Micron Technology, Intel, Western Digital ve Seagate Technology hisseleri de üç kattan fazla değer kazandı. Analistler, bellek çipi arzındaki sıkışıklığın 2028’e kadar devam edebileceğini öngörüyor.

Ayrıca Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin (TMSC) piyasa değeri 2 trilyon dolar seviyesini aşarken, ekipman üreticisi ASML Holding hisseleri yıl başından bu yana yüzde 80’in üzerinde yükseldi.

Yapay zekâ yatırımları sürüyor, soru işaretleri artıyor

ABD’li teknoloji devlerinin yapay zekâ veri merkezlerine yönelik toplam 1 trilyon dolarlık yatırım planı devam ederken, artan maliyetler dikkat çekiyor.

Meta ve Microsoft, bellek çipi fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle veri merkezi yatırımlarının maliyetinin arttığını açıklarken, Apple maliyet baskısını fiyatlara yansıtmaya başladı. Şirket, MacBook ve iPad fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaptı.

Microsoft da Xbox ürünlerinde fiyat artışına giderken, şirket yönetimi bellek maliyetlerinin birkaç ay içinde iki katına çıktığını ve 2027 sonuna kadar yeniden ikiye katlanabileceğini belirtti.

Öte yandan bazı büyük şirketlerin, yüksek maliyetler nedeniyle yapay zekâ kullanım stratejilerini yeniden değerlendirmeye başlaması, yatırımcıların teknoloji devlerinin bu büyük yatırımları gelir ve kârlılığa ne ölçüde dönüştürebileceğine ilişkin endişelerini artırıyor.