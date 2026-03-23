Waller, petrol şoku nedeniyle Fed toplantısında karar değiştirmiş

Fed'in etkili isimlerinden yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, şubat ayında beklenmedik istihdam kaybı sonrası geçen haftaki toplantıda faiz indirimi yönünde karşı oy kullanmayı düşündüğünü ancak yaşanan petrol şoku nedeniyle daha temkinli bir tutuma yöneldiğini söyledi.

Waller, CNBC’ye verdiği röportajda şubat istihdam verisinde 92 bin kişilik kayıp görülmesinin ardından faiz indirimi lehine oy kullanmayı düşündüğünü ancak Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve İran kaynaklı çatışmanın uzayabileceğine yönelik beklentilerin tabloyu değiştirdiğini ifade etti.

Waller’a göre yükselen petrol fiyatları enflasyon açısından daha büyük bir risk haline gelirken, enerji maliyetlerinin ne kadar süre yüksek kalacağı enflasyon dinamikleri açısından belirleyici olacak. Bu nedenle mevcut belirsizlik ortamında daha ihtiyatlı bir para politikası yaklaşımının gerekli olduğu vurgulandı.