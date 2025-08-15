Warren Buffett, Apple ve BofA hisselerinin bir kısmını sattı

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, ikinci çeyrekte Amerikan sigorta şirketi UnitedHealth Group’un hisselerini satın aldığını açıkladı.

Bu gelişme şirketin hisselerinin yükselmesini sağladı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde 5,04 milyon UnitedHealth hissesine sahip olduğunu duyurdu.

Ayrıca Berkshire, söz konusu dönemde ABD’nin büyük cep telefonu operatörü T-Mobile’daki 1 milyar dolarlık hissesini satarak şirketten ayrıldı.

Buffett’ın UnitedHealth’e yatırım yapması, sağlık şirketinin birden fazla krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.

UnitedHealth, diğer ABD sağlık sigortacılarıyla birlikte, beklenmedik sağlık harcamaları artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Şirket, Nisan ayında on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Wall Street tahminlerinin altında kâr açıklayarak hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden oldu. O zamandan beri CEO’sunu değiştirdi ve finans direktörünü değiştirmeyi planladığını duyurdu.

Berkshire'ın UnitedHealth hissesine ilişkin açıklama, sigorta şirketinin hisselerinin yüzde 9,6'ya kadar yükselmesine neden oldu.

Buffett Apple ve BofA hisse satışını yeniliyor

Buffett, geçen yıl Apple’daki 20 milyon hissesini de satmıştı. Berkshire’ın Apple hissesi, 30 Haziran’da sona eren üç ayda yaklaşık 9,2 milyar dolar düşmesine rağmen, piyasa değeri bakımından şirketin en büyük hissesi olmaya devam ediyor.

Öte yandan Berkshire, Bank of America'daki (BofA) hissesini düşürmeye devam etti. Şirket 26 milyon hisse sattı ve Haziran ayı sonunda hissesini yaklaşık yüzde 8'e düşürdü.