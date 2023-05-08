Warren Buffett: Batan bankalardan üst düzey yöneticiler sorumlu

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, ABD'deki iflas eden bankaların üst düzey yöneticilerinin, kötü yönetimlerinden dolayı sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi.

Berkshire Hathaway hissedarlarının yıllık toplantısında konuşan Buffett, First Republic'in bazı durumlarda on yıllık "çılgın" hükümet dışı destekli ipotek teklifi sunduğunu açıkladı. Buffett, bu durumun sorumlusu olarak bankanın yöneticilerini gösterdi.

Buffett'in uzun süredir iş ortağı olan Charlie Munger ise daha önce ABD bankalarının batık ticari emlak kredileriyle dolu olduğunu belirterek, Amerika'da emlak piyasasında yaklaşan bir fırtınaya dikkat çekmişti.

ABD bankalarının kriz döneminde yaşadıkları sorunlar ve iflasları, finansal sektörde kötü yönetimin sonuçlarına örnek olarak gösteriliyor. Buffett, bu tür durumlarda sorumluluğun üst düzey yöneticilerde olması gerektiğini vurguluyor.