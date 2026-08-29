Warsh’dan Trump’a rağmen şahin duruş: Fed’de faiz artırımı ihtimali güçlendi

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Fed Başkanı Warsh’dan faiz artırımı sinyali! Enflasyon konusunda şahin mesaj

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, Temmuz ayındaki basın toplantısına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Warsh’ın açıklamaları, inatçı enflasyonun devam etmesi halinde faiz artırımı seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti.

CNBC’nin yayımladığı analize göre Warsh, Fed başkanı olarak gerçekleştirdiği ilk iki basın toplantısının ardından para politikasına ilişkin piyasalarda oluşan belirsizliği Jackson Hole’daki konuşmasıyla gidermeye çalıştı.

Warsh, fiyat verilerine ilişkin değerlendirmelerinde enflasyonun kalıcı olması halinde faiz artırımı konusunda önceki açıklamalarına kıyasla daha net bir duruş sergiledi. Fed Başkanı, Temmuz ayındaki toplantıya göre ekonomiye daha şahin bir bakış ortaya koydu.

“Yüksek fiyatlar Fed’in ana odağı olmalı”

Warsh, yüksek fiyatların Fed’in öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini vurgularken, finansal koşulların genel olarak kısıtlayıcı olmadığını söyledi.

Fed Başkanı, Temmuz ayındaki basın toplantısında ise finansal koşulların “dengesiz” olduğunu ifade etmişti.

Warsh’ın Jackson Hole’daki mesajları, Fed’in enflasyonla mücadelede gerektiğinde daha sıkı bir para politikasına yönelebileceği beklentisini güçlendirdi.

Warsh’dan Fed mesajı: “Güvenilirliğimizin tek gerçek testi görevimizi yerine getirmek”

Fed yönetimindeki belirsizlik politikası devam ederken, Fed Guvernörü Kevin Warsh, Temmuz ayındaki basın toplantısında kurumun güvenilir görünmediği yönündeki eleştirileri reddetti.

Warsh, Fed’in güvenilirliğinin temel ölçütünün para politikası görevini yerine getirip getirmemesi olduğunu belirterek, “Görevimizi yerine getirmekten sorumlu tutulabiliriz; bu, güvenilirliğimizin tek gerçek testidir” ifadelerini kullandı.

Fed’in faiz politikasındaki bir sonraki adımına ilişkin net bir sinyal vermeyen Warsh, merkez bankasının faiz oranlarını yeniden değerlendirmek üzere Eylül ortasına kadar toplanmayacağını söyledi.

Warsh’ın açıklamaları, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz kararlarına ilişkin belirsizliği koruyacağı ve piyasaların Eylül toplantısına kadar gelecek ekonomik verilere odaklanacağı şeklinde değerlendirildi.

Enflasyon mesajı: Fed’in yüzde 2 hedefi “kesin ve değişmez”

Fed Guvernörü Kevin Warsh, merkez bankasının enflasyonla mücadeledeki yaklaşımına ilişkin net mesaj verdi. Warsh, Fed’in kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyle (PCE) ölçülen enflasyonu uzun vadede yüzde 2 seviyesinde tutma hedefinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Temmuz ayında gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı bazı açıklamaların, enflasyon yüksek seyretmeye devam etse bile Fed’in yüzde 2 hedefini değiştirebileceği şeklinde yorumlanmasına değinen Warsh, Jackson Hole toplantısında bu iddialara açıklık getirdi.

Warsh, yüzde 2’lik PCE enflasyon hedefinin “kesin ve değişmez bir hedef” olduğunu vurgulayarak Fed’in bu konudaki kararlılığını yineledi.

ABD’de bu hafta açıklanan verilere göre PCE enflasyonu Temmuz ayında yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyonun Fed’in uzun vadeli hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği görüldü.

Göstergelerin yarısından fazlası yüzde 3’ün üzerinde

Fed Guvernörü Kevin Warsh, ABD’de enflasyonun hâlâ Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, fiyat artışlarının geniş tabanlı olduğunu belirtti.

Warsh, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) bileşenlerinin yüzde 54’ünde son 12 aylık dönemde enflasyonun yüzde 3’ün üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Son altı aylık dönemde ise bu oranın yüzde 49 olduğunu ifade etti.

Söz konusu oranların pandemi dönemindeki yüksek enflasyon seviyelerinin altında kaldığını belirten Warsh, buna karşın uzun vadeli eğilimin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı. Warsh ayrıca tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) enflasyonun yüzde 3,4 seviyesinde bulunduğuna işaret etti.

Warsh, farklı enflasyon göstergelerinin tek başına kusursuz olmadığını belirterek, “Bu önlemlerin hiçbiri mükemmel değil, ancak hepsi benzer bir hikaye anlatıyor: Enflasyon, yüzde 2’lik hedefimizin üzerinde seyrediyor” dedi.

Warsh’ın açıklamaları, Fed’in enflasyon hedefine ulaşmak için fiyat baskılarını yakından izlemeyi sürdüreceğine işaret etti.

“Yeni bilgileri beklemek daha akıllıcaydı”

Fed Guvernörü Kevin Warsh, ABD’de yüksek enflasyonun Temmuz ayında da endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, faiz politikasında temkinli yaklaşımın arkasında durdu.

Warsh, Fed yetkililerinin büyük bölümünün, toplantılar arasında açıklanacak yeni ekonomik verileri beklemenin daha doğru olduğuna karar verdiğini söyledi. “Meslektaşlarımın büyük çoğunluğu ve ben, toplantılar arası dönemde yeni bilgileri beklemenin daha akıllıca bir yol olduğuna karar verdik” diyen Warsh, Temmuz ayındaki politika yaklaşımına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Warsh’a yöneltilen eleştirilerden biri, enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarını hızlı şekilde kullanmaya yanaşmayacağı yönündeydi. Warsh’ın açıklamaları, Fed’in gelecek faiz kararlarında yeni ekonomik verilerin belirleyici olacağına işaret etti.

“En önemli araç kısa vadeli faiz oranları”

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed başkanlığına seçilen ve düşük faiz oranlarını açıkça savunan Kevin Warsh, Jackson Hole toplantısında para politikasının temel aracına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Warsh, Fed’in “ikili görevini” yerine getirmesinde en önemli aracın kısa vadeli faiz oranları olduğunu vurgulayarak, “İkili görevi yerine getirmek için en önemli araç kısa vadeli faiz oranlarıdır” dedi.

Açıklama, Warsh’ın para politikasında faiz oranlarının merkezî rolüne yönelik yaklaşımını net biçimde ortaya koydu.

Yapay zeka mesajı: Fed’in faiz politikasını henüz etkilemiyor

Fed Guvernörü Kevin Warsh, yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerin merkez bankasının radarında olduğunu ancak şimdilik para politikası kararlarını etkilemediğini söyledi.

Fed bünyesinde yapay zekanın kullanımını ve ekonomik etkilerini inceleyen görev gücünün çalışmalarını “cesaret verici” olarak nitelendiren Warsh, elde edilen bulguların mevcut politika koşullarında alınan kararlara şu ana kadar herhangi bir etkisinin olmadığını belirtti.

Warsh’ın Jackson Hole’daki değerlendirmeleri, 2025’te Fed başkanlığı adaylığı döneminde dile getirdiği görüşlerden farklı bir tablo ortaya koydu. Warsh daha önce, yapay zekadaki gelişmelerin faiz indirimleri için gerekçe oluşturabileceğini ve Fed bilançosunun küçültülmesinin de faizlerin düşürülmesini destekleyebileceğini savunmuştu.

Jackson Hole konuşmasında ise yapay zekanın mevcut para politikası üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını vurgulayan Warsh, bütçe kesintilerine ilişkin herhangi bir sinyal vermedi.

Trump faiz indirimi istiyor, Warsh farklı konuşuyor: Fed’de politika ayrışması

ABD Başkanı Donald Trump’ın faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrılarını sürdürmesine karşın, Fed Guvernörü Kevin Warsh’ın Jackson Hole’daki açıklamaları farklı bir para politikası çizgisine işaret etti.

Trump’ın düşük faiz talebinin devam etmesi, bazı kesimlerde Warsh’ın daha şahin bir faiz politikası izlemek için Kasım ayındaki ara seçimlerin sonrasını beklediği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Warsh’ın Fed başkanı olduktan sonra Trump ile doğrudan görüşmesi de dikkat çekti. Bu temasın, Fed ile yönetim arasındaki iletişimin geleneksel olarak Hazine Bakanı üzerinden yürütülmesinden farklı olduğu belirtildi.

Warsh, Jackson Hole konuşmasında Trump’ın adını doğrudan anmadı. Ancak ekonomide fiyat artışlarına ilişkin endişelerin sürdüğüne dikkat çekmesi, Trump’ın faiz indirimi talepleriyle zıt bir tablo ortaya koydu.

Trump faiz indirimleri çağrısını sürdürürken piyasa performansını ve güçlü ekonomik göstergeleri öne çıkarıyor. CNBC’nin analizine göre ise Warsh’ın cuma günkü mesajı, Fed’in kısa vadede faiz artırımı seçeneğini masada tuttuğuna işaret etti.