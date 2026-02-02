Warsh'ın Fed başkanlığına adaylığı doları destekliyor

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, önceki konuşmalarına dayanarak Warsh’ın önümüzdeki yıllarda Fed bilançosunu küçültmeyi tercih edeceğini ve enflasyonun kalıcı hale gelmesi durumunda daha az destekleyici bir politika izleyebileceğini belirtti.

Kumar, Trump’ın politikaları, yeni gümrük vergileri tehdidi ve diğer ülkelerin varlıklarını çeşitlendirme isteği nedeniyle ABD’nin çeşitlendirme ticaretindeki unsurların hala geçerli olduğunu ifade etti.

DXY dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 97,108 seviyesine yükseldi. Endeks, gece saatlerinde 97,298 ile bir haftanın en yüksek seviyesini görmüştü.