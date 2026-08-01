Warsh'tan dikkat çeken Fed planı: Faiz toplantılarının sayısı azalabilir

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New York Times'ın haberine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını alan 12 üyeli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), mevcut uygulamada yılda sekiz kez toplanıyor.

Konuya yakın dört kaynağın aktardığına göre, Fed Başkanı Kevin Warsh bu hafta gerçekleştirilen toplantıda FOMC'nin toplantı sıklığının azaltılması önerisini gündeme taşıdı.

Mayıs ayında Fed Başkanlığı görevini devralan Warsh'ın, yeni toplantı takvimine ilişkin kararın eylül ortasında yapılması planlanan bir sonraki FOMC toplantısından önce alınabileceği yönünde mesaj verdiği belirtilirken, olası değişikliklerin ise daha ileri bir tarihte yürürlüğe girebileceği ifade edildi.

Fed ise söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Fed'de toplantı sayısı azalırsa faiz politikası ve piyasa iletişimi değişebilir

Fed'in para politikası toplantılarının sayısının azaltılması, faiz kararlarının daha seyrek alınması anlamına gelecek. Uzmanlar, böyle bir değişikliğin bankanın enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmelere verdiği tepkinin hızını etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Olası düzenleme, Fed'in çalışma sisteminde uzun yıllardır yapılacak en kapsamlı değişikliklerden biri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca toplantı sayısının azalmasının, piyasalara faiz görünümüne ilişkin verilen yönlendirme ve bilgi akışını da sınırlayabileceği belirtiliyor.

Warsh'tan Fed'de iletişim modeline revizyon sinyali

Fed Başkanı Kevin Warsh, göreve başlamasının ardından para politikası toplantıları sonrasında yayımlanan karar metinlerini önemli ölçüde sadeleştirirken, ekonomik görünüm ve faizlerin gelecekteki seyrine ilişkin verilen ayrıntıları da azalttı.

Konuya yakın kaynaklara göre Warsh, 2019'dan bu yana her FOMC toplantısının ardından düzenlenen basın toplantılarının sıklığının azaltılması seçeneğini de gündeme taşıdı. Olası değişikliğin, Fed'in piyasalara yönelik iletişim stratejisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.