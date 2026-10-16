Warsh’tan Fed’in faiz kararları için mesaj: “Söylenenlere inanmayın”

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Bangkok’ta düzenlenen 2026 Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında konuşan Warsh, Fed’in para politikası adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed’in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya değinen Warsh, toplantıların sonuçlarına ilişkin önceden hüküm vermediğini vurguladı.

Warsh, “Toplantılar hakkında önceden yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğim konusunda şimdiden bir şey söylemenin doğru olmadığına inanıyorum” dedi.

Fed Başkanı, ekim ve aralık aylarında yapılacak toplantılarda ekonomik görünümün yeniden değerlendirileceğini belirterek, faiz kararlarının önceden belirlenmiş gibi yorumlanmaması gerektiğine işaret etti.

“Fiyat istikrarı sağlayacağımız konusunda netiz”

Fed’in eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını yükselttiğini hatırlatan Warsh, alınan kararların fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillendiğini söyledi.

Warsh, “Fiyat istikrarı sağlayacağımızı çok açık bir şekilde belirttik ve bir miktar parasal genişlemeyi geri çektik” ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankasının fiyat istikrarı konusundaki kararlılığını yineleyen Warsh, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde ekonomik verilerin belirleyici olacağı mesajını verdi.

“ABD ekonomisi yapısal bir büyüme sürecinden geçiyor”

ABD ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Warsh, ekonominin yapısal bir büyüme sürecinden geçtiğini ve yatırımlarda güçlü artış yaşandığını ifade etti.

Küresel ekonomik büyümeyi destekleyen temel unsurlardan birinin yatırımlardaki artış olduğunu belirten Warsh, bu gelişmede sağlam politikaların etkili olduğunu dile getirdi.

Üretim, istihdam ve enflasyon göstergelerindeki değişimlerin önümüzdeki dönemde daha belirgin hale geleceğini kaydeden Warsh, ekonomik görünümün değerlendirilmesinde bu göstergelerin önemine dikkat çekti.

Eylül toplantısından sonraki gelişmeler beklentilerle uyumlu

Warsh, eylül ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından bu yana küresel ekonomik gelişmelerin genel olarak Fed'in beklentileriyle uyumlu ilerlediğini söyledi.

Fed'in para politikası kararlarının diğer ekonomiler üzerinde önemli etkiler yarattığını belirten Warsh, aynı zamanda diğer ülkelerin uyguladığı politikaların da ABD ekonomisini etkilediğini vurguladı.

Warsh ayrıca geçmişte küresel finans krizinin kalıcı etkilerine karşı gereğinden fazla hassas davranmış olabileceğini ifade etti.