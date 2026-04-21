Washington’dan Abu Dabi’ye ‘swap’ freni: BAE için dolar hattı gerekli mi?

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, BAE’nin olası bir likidite krizine karşı talep ettiği dolar takas hattı için yeşil ışık yakmadı. Hassett, bölgedeki İran savaşının yarattığı ekonomik baskıya rağmen, Abu Dabi yönetiminin şu aşamada böyle bir finansal güvenlik ağına ihtiyaç duymayacağını savundu. Geçtiğimiz hafta Washington’da Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelen BAE’li yetkililerin, petrol gelirlerindeki olası aksamalar nedeniyle dolar takas hattı kurulması önerisini masaya getirdiği biliniyor. Beyaz Saray'dan gelen bu son yanıt, ABD’nin bu aşamada Körfez müttefiki için acil bir sistemik risk görmediğini ve finansal destek taleplerini zamana yaymayı tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Finansal diplomasi ve savaşın ekonomik gölgesi

İran ile tırmanan askeri gerilimin Hürmüz Boğazı ve bölgesel ticaret hatları üzerindeki baskısı, BAE’nin döviz rezervleri üzerindeki endişelerini en üst seviyeye taşıdı. Abu Dabi tarafı, savaşın derinleşmesi durumunda dirhemin dolara olan sabitliğini korumak adına Federal Rezerv’den doğrudan likidite erişimi talep etse de Washington bu öneriyi şimdilik askıda bıraktı. Washington yönetimi, müttefik ülkenin sahip olduğu yaklaşık 270 milyar dolarlık devasa döviz rezervinin ve trilyon dolarlık varlık fonlarının, bölgesel şokları sönümlemek için yeterli olduğunu değerlendiriyor. Bu durum, Beyaz Saray’ın müttefiklik ilişkilerini önemsese de dolar mekanizmalarını devreye sokma konusunda oldukça seçici davrandığına işaret ediyor.

Satır arasındaki uyarı: Yuan ve petro-dolar dengesi

BAE'nin Washington temaslarında sunduğu örtülü alternatif para birimi uyarısı, petro-dolar sisteminin elli yıllık sarsılmaz hegemonyasına karşı bugüne kadar atılmış en sofistike jeopolitik hamlelerden biri olarak öne çıkıyor. BAE tarafı, dolar likiditesine erişimin kısıtlanması durumunda enerji ticaretinde Çin yuanı gibi araçları devreye alabileceğini hissettirerek, ABD’ye sadece ekonomik bir talep iletmekle kalmıyor; aynı zamanda Washington’ın küresel finans sistemini bir terbiye aracı olarak kullanma gücüne doğrudan meydan okuyor. Bu durum, Körfez sermayesinin artık sadece Batı finans sistemine entegre bir aktör olmakla yetinmeyeceğini, aksine en büyük müşterisi olan Çin ile kurduğu derin ticari bağları stratejik bir pazarlık kozuna dönüştürdüğünü gösteriyor. Washington’ın bu talebi reddetmesi ise Amerikan dış politikası için tam bir 'satranç çıkmazı' yaratıyor: Bir yanda doların küresel rezerv statüsünü mutlak bir denetim altında tutma arzusu, diğer yanda ise bu sert tutumun Körfez müttefiklerini hızla Doğu blokunun finansal ekosistemine itme riski bulunuyor. Sonuç olarak bu gerilim, enerji piyasalarında tek kutuplu dolar döneminin yerini, jeopolitik dengelerin pariteyi belirlediği çok kutuplu ve belirsiz bir finansal düzene bırakabileceğine dair en somut sinyalleri veriyor.

Petrolde likidite baskısı ve fiyat beklentileri

Washington’dan gelen bu olumsuz yanıt, küresel enerji piyasalarında risk primini diri tutarken aynı zamanda petrol fiyatlarında yeni bir belirsizlik dalgası yaratıyor. BAE’nin döviz likiditesine erişiminin kısıtlı kalması ihtimali, bölgedeki petrol üretimi ve kritik lojistik operasyonların finansmanını zorlaştırarak Brent petrol üzerindeki yukarı yönlü baskıyı tetikliyor. Öte yandan, Abu Dabi’nin yuan kartını masaya sürmesi, petrolün geleneksel fiyatlama birimi olan dolara olan güveni zayıflatarak uzun vadede piyasada daha oynak bir yapıya yol açabilir. Washington’ın BAE’ye mevcut rezervlerini adres göstermesi ise ülkenin nakit ihtiyacını karşılamak için küresel varlık fonu portföylerinden büyük çaplı satışlar yapabileceği beklentisini doğuruyor. Bu tablo içinde BAE'nin, likidite açığını kapatmak adına OPEC+ nezdinde daha sert bir tutum sergileyerek petrol fiyatlarını varil başına 100 dolar bandının üzerinde tutacak stratejilere yönelmesi muhtemel görünüyor.