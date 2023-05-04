WEF anketi: Resesyon ile büyüme ihtimali eşit

Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporu, küresel ekonominin yılın başından bu yana iyileştiğini gösterirken, resesyon korkularının hala yaygın olduğunu ortaya koydu. WEF'nin Mayıs ayı Baş Ekonomistler Görünümü anketine katılanların yüzde 45'i bir durgunluğun olası olduğunu söylerken, yüzde 45'i ise muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Raporda, "Yeni ortaya çıkan iyimserlik belirtileri olsa da, Mart 2023'teki bankacılık dalgalanması küresel görünümde sarsıntılara neden oldu. Ayrıca, en son Baş Ekonomistler Anketi'ndeki bazı sorulara verilen yanıtların belirgin dağılımı, en son ekonomik verilerin ve gelişmelerin nasıl yorumlanacağı ve tartılacağı konusunda çok az fikir birliği olduğunu gösteriyor" denildi.