Wells Fargo, Fed'den bir faiz artırımı bekliyor
Wells Fargo Investment Institute, Fed'den bu yıl bir faiz artırımı beklediğini açıkladı.
Wells Fargo Investment Institute, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz tahminini daha şahin yönde revize ederek 2026'da 25 baz puanlık faiz artışı beklediğini açıkladı. Kurum daha önce Fed'in bu yıl faizleri değiştirmeyeceğini öngörüyordu.
Wells Fargo, 2027'de de 25 baz puanlık ilave faiz artışı bekliyor. Bu senaryoda federal fonlama faiz aralığının yüzde 4,00-4,25 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.