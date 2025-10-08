  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Wells Fargo, Fed’in frene basmasını bekliyor!
Takip Et

Wells Fargo, Fed’in frene basmasını bekliyor!

ABD’li finans devi Wells Fargo, ABD için büyüme görünümünü yükseltti, Fed'den daha fazla faiz indirimi bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Wells Fargo, Fed’in frene basmasını bekliyor!
Takip Et

ABD’li banka Wells Fargo, ABD’nün büyüme ve Fed faiz beklentisini paylaştı.  Bankacılık devi, ABD büyüme tahminini yükselterek Fed'in 2026'nın ilk yarısında iki faiz indirimi daha yapmasını beklediğini açıkladı.

Büyüme hız kesmeyecek

Bankanın projeksiyonlarına göre, güçlü tüketici harcaması ve teknoloji yatırımlarının desteğiyle GSYH büyümesi 2025'te yüzde 2,0 ve 2026'da yüzde 2,3 olarak gerçekleşecek.

Fed’den bu yıl iki indirim bekleniyor

Enflasyon yüzde 2,9 ile hedefin üzerinde seyretse de Wells Fargo'nun kademeli bir yumuşama beklediği belirtildi. Banka, Ekim ve Aralık toplantılarında 25'er baz puanlık faiz indirimlerinin yanı sıra, 2026'nın ilk yarısında iki indirim daha öngörüyor.

Ekonomistler ve analistler uyarıyor! Altın fiyatlarındaki ralli sürecek mi?Ekonomistler ve analistler uyarıyor! Altın fiyatlarındaki ralli sürecek mi?Ekonomi
Altınla birlikte ons gümüş de tırmanışa geçti! Fiyatı 1980 rekoruna yaklaştıAltınla birlikte ons gümüş de tırmanışa geçti! Fiyatı 1980 rekoruna yaklaştıEkonomi
Küresel piyasalar Fed sinyallerine odaklandı! FOMC tutanakları bekleniyorKüresel piyasalar Fed sinyallerine odaklandı! FOMC tutanakları bekleniyorKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
İsviçreli dev Julius Baer: Merkez bankaları altın alımını 3-5 yıl sürdürecek
İsviçreli dev Julius Baer: Merkez bankaları altın alımını 3-5 yıl sürdürecek
Küresel piyasalar Fed sinyallerine odaklandı! FOMC tutanakları bekleniyor
Küresel piyasalar Fed sinyallerine odaklandı! FOMC tutanakları bekleniyor
Trump'ın atadığı yeni Fed üyesinden hızlı indirim çağrısı
Trump'ın atadığı yeni Fed üyesinden hızlı indirim çağrısı
BBVA’nın Türk CEO’sundan ‘kirli oyun’ iddiası! İspanyol bankası ile birleşme krizi derinleşiyor
BBVA’nın Türk CEO’sundan ‘kirli oyun’ iddiası! İspanyol bankası ile birleşme krizi derinleşiyor
Trump duyurdu: İthal kamyonlara yüzde 25'lik vergi 1 Kasım'da başlayacak
Trump duyurdu: İthal kamyonlara yüzde 25'lik vergi 1 Kasım'da başlayacak
Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı
Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı