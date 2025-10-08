Wells Fargo, Fed’in frene basmasını bekliyor!

ABD’li banka Wells Fargo, ABD’nün büyüme ve Fed faiz beklentisini paylaştı. Bankacılık devi, ABD büyüme tahminini yükselterek Fed'in 2026'nın ilk yarısında iki faiz indirimi daha yapmasını beklediğini açıkladı.

Büyüme hız kesmeyecek

Bankanın projeksiyonlarına göre, güçlü tüketici harcaması ve teknoloji yatırımlarının desteğiyle GSYH büyümesi 2025'te yüzde 2,0 ve 2026'da yüzde 2,3 olarak gerçekleşecek.

Fed’den bu yıl iki indirim bekleniyor

Enflasyon yüzde 2,9 ile hedefin üzerinde seyretse de Wells Fargo'nun kademeli bir yumuşama beklediği belirtildi. Banka, Ekim ve Aralık toplantılarında 25'er baz puanlık faiz indirimlerinin yanı sıra, 2026'nın ilk yarısında iki indirim daha öngörüyor.