Wells Fargo, Fed'in sıkılaşma döngüsüne rağmen ABD hisse senetlerinde pozitif duruşunu koruyor

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü, ABD ekonomisine ilişkin son strateji raporunda parasal sıkılaşmaya rağmen hisse senedi piyasalarına yönelik pozitif görüşünü sürdürdü. Raporda tek bir faiz artışına değil, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için izlediği genel faiz artırım döngüsüne atıf yapılarak, bu sürecin kısa vadede piyasa volatilitesini artırabileceği ancak güçlü makroekonomik zemin ve kar büyümesi korunduğu sürece yükseliş trendini tek başına sona erdirmeyeceği ifade edildi.

Faiz artırım döngülerinde tarihsel getiri

Kurumun 1928'den bu yana gerçekleştirdiği tarihsel analize göre, faiz artırım döngülerinin yaklaşık %67'sinde S&P 500, döngünün ilk faiz artışından sonraki 12 aylık dönemde pozitif getiri sağladı ve medyan getiri %6 olarak gerçekleşti. Bu veri setinin, mevcut sıkılaşma döneminin hisse senetleri için otomatik bir düzeltme anlamına gelmediğini gösterdiği vurgulandı. Wells Fargo, S&P 500 için 8.600-8.800 puan aralığındaki 2027 hedefini korurken, 2027 yılı için %13,8 civarındaki yıllık kar büyümesi beklentisinin de değerlemeleri desteklediğini kaydetti.

Enerji maliyetlerinde kalıcılık riski

Raporda jeopolitik cepheye de yer verildi. Körfez bölgesindeki saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarının geçici bir risk fiyatlamasının ötesine geçerek yapısal bir enflasyon bileşenine dönüşebileceği belirtildi. Kuruma göre, boğaz trafiği tamamen normale dönse dahi sigorta primleri, navlun ve güvenlik maliyetlerindeki artış nedeniyle toplam taşıma maliyetlerinin savaş öncesi seviyelere hızlı dönmesi beklenmiyor. Bu nedenle güvenilir bir diplomatik anlaşma petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primini baskılayabilecek olsa da, ham petrol ve dizel fiyatlarının kış ayları boyunca yüksek seyrini koruması öngörülüyor.

Varlık dağılımında tercih: Büyük ölçek ve kısa vade

Varlık dağılımı tarafında Wells Fargo, ABD'nin yerli enerji avantajı ve bilanço gücü nedeniyle ABD hisselerini uluslararası piyasalara göre önceliklendirdiğini açıkladı. Hisse senedi evreninde ise artan girdi maliyetlerini fiyatlama gücüne yansıtabilen ve güçlü nakit akışı üreten büyük ölçekli şirketler öne çıkarıldı. Sabit getirili menkul kıymetlerde, yükselen faiz ortamına karşı düşük durasyon riski ve yüksek likidite sağlaması nedeniyle kısa vadeli tahviller tercih edilirken, ipoteğe dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymetlerdeki olumlu görüş korundu.

Gayrimenkulde yüksek faiz baskısı

Yüksek seyreden uzun vadeli tahvil faizlerinin gayrimenkul sektöründe finansman ve yeniden borçlanma maliyetlerini yukarı çekmesi nedeniyle sektöre yönelik temkinli ve olumsuz görüşün sürdürüldüğü belirtildi. Alternatif yatırımlar tarafında ise düşük giriş değerlemeleri ve kaldıraca daha az bağımlı yapıları nedeniyle küçük ve orta ölçekli şirket satın alma stratejilerinin göreceli olarak daha cazip bulunduğu ifade edildi.