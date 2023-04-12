Wells Fargo'dan S&P 500 tahmini

Chris Harvey'e göre ABD hisse senetlerinde bu yıl görülen dayanıklılık kötüleşen ekonomik resmin önümüzdeki aylarda piyasayı aşağı döndürmesiyle birlikte kısa süreli olacak.



Harvey, S&P 500'ün gelecek 3-6 aylık dönemde yüzde 10 düzeltme yaşamasını beklediğini ifade etti. Bu düzetme S&P 500 endeksinin kasım ayında görülen 3700 puan civarına getirecek. Ancak Harvey, S&P 500 için 2023 yıl sonuna yönelik koydukları 4200 puan hedefini devam ettirdiklerini de belirtti.



"Bizim görüşümüze göre hisse senetlerinde aşağı hareketi kötüleşen ekonomik şartlar yönlendirecek" değerlendirmesini yapan Harvey, getiri eğrisinin terse dönmesinin ve tüketicilerin harcama yapmak için kredilerde daha bağımlı hale gelmelerinin de hisse senetleri için aşağı yönlü beklentilerine katkı yaptığını vurguladı.