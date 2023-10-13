Wells Fargo'nın kârı beklentileri aştı

Wells Fargo, Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde bir önceki yıla göre %8,3 artışla 13,1 milyar dolar net faiz geliri elde etti. Analist tahminlerinin ortalaması olan 12,8 milyar seviyesindeydi. Üçüncü çeyrekte hisse başına kar da 1,24 dolar olan beklentilerin üzerine çıkarak 1,48 dolar oldu.

Banka'nın gelirleri de 20,11 milyar dolar beklentileri aşarak 20,86 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

CEO Charlie Scharf yaptığı açıklamada, "Ekonomi dirençli olmaya devam ederken, kredi bakiyelerinin azalması ve tahsilatların mütevazı bir şekilde kötüleşmeye devam etmesiyle yavaşlayan ekonominin etkisini görüyoruz. En önemli önceliğimiz olan risk ve kontrol çalışmalarımızda ilerleme kaydetmenin yanı sıra, iş stratejimizi ilerletmek için adımlar atmaya devam ettik" dedi.