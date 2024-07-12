Wells Fargo'nun kârı düştü

Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde net kar, bir önceki yılki 4,94 milyar dolardan 4,91 milyar dolara düştü. Gelirler 20,28 milyar dolar olan beklentinin hafif üzerinde 20,69 milyar dolar seviyesinde oluştu.

Net faiz geliri 12,12 milyar dolar olan beklentinin altında 1192 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hisse başına kar ise 1,25 dolardana 1,33 dolara yükseldi.

Wells Fargo hisseleri çeyrek dönem sonuçlarının ardından yüzde 63 düştü.