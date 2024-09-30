Wero, Avrupa'nın ilk birleşik ödeme çözümü olmaya yolunda

Avrupa Ödeme Girişimi (EPI) kapsamında başlatılan yeni bir dijital cüzdan olan Wero, Almanya, Belçika ve Fransa'da faaliyete geçerek Batı Avrupa'da sınır ötesi ödemelere olanak sağladı.

Aralarında BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG ve Worldline AG'nin de bulunduğu 16 Avrupa bankası ve iki alıcı tarafından desteklenen bu çözüm, bankacılık sektörünün birlik stratejisine uygun olarak Avrupa Tek Pazarı için ilk Pan-Avrupa ödeme çözümü olmayı hedefliyor.

EPI, Brüksel'de yaptığı basın açıklamasında, kendisini "kıtadaki tüm tüketiciler için tek çatı altında bir ödeme çözümü sunmaya kararlı, Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu" olarak tanımladı.

EPI Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Joachim Schmalzl şunları söyledi: "Wero'nun lansmanı, Avrupa'nın finansal bağımsızlığını arttırmaya yönelik önemli bir adımı işaret ediyor. Wero'yu tüm işlemler için merkezi bir çözüm haline getirecek başka işlevler de bunu takip edecektir."

"Amacımız bu yenilikçi çözümü sürdürülebilir bir şekilde inşa ederek Avrupa'da güvenli ve verimli bir dijital ödeme geleceğinin önünü açmak."

Wero hizmetleri

Ekim 2023'te Avrupa Ödemeler Girişimi (EPI) Hollanda'daki e-ticaret ödeme ağı iDeal ve Lüksemburg'daki fintech şirketi Payconiq International'ı satın aldı.

Avrupa'dan Visa ve Mastercard'a rakip olacak yeni bir ödeme sistemi geliyor

EPI tarafından temmuz ayında yapılan basın açıklamasında, ilk hizmetin kişiden kişiye işlemlere odaklanacağını ve kullanıcıların bir IBAN'a ihtiyaç duymadan bir telefon numarası, e-posta adresi veya uygulama tarafından oluşturulan QR kodu kullanarak 10 saniye içinde para transfer etmelerine olanak tanıyacağı duyuruldu.

Bu hizmet, bankalar arasında doğrudan borçlandırma gibi çalışıyor ve ek bir ücret ödemeden 7/24 kullanılabiliyor.

Wero ayrıca, kullanıcılara hesap bakiyeleri ve harcamaları hakkında gerçek zamanlı olarak eksiksiz bir genel bakış sunarak güvenli ve rahat bir ödeme yönetimi sağlıyor.

İlk olarak Alman Sparkassen ve Volksbanken Raiffeisenbanken ile başlatılan uygulamanın kapsamı Deutsche Bank'ı da içine alacak şekilde genişletildi ve şu anda Brüksel ve Fransa'da da kullanılabiliyor.

Küçük işletmelere yönelik ödeme hizmetleri, 2025 yılında QR kodları kullanılarak çevrimiçi faturalar aracılığıyla sunulacak, bunu 2026 yılında mağaza içi ödemeler için destek ve "şimdi al, sonra öde" ve diğer özel hizmetler gibi özellikler izleyecek.

Ancak Wero özel bir girişim olmaya devam ediyor ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital eurosu gibi kamu parasının yerini alamaz.

ABD'li rakiplerle rekabetin önündeki zorluklar

Bağımsız bir Avrupa sınır ötesi ödeme hizmeti geliştirme aciliyeti son yıllarda, özellikle de 2022'de Ukrayna'nın işgaline tepki olarak Rusya'da Visa ve Mastercard hizmetlerinin askıya alınmasının ardından daha da arttı. Bu durum, Avrupa'nın harici, Avrupa dışı ödeme sistemlerine olan bağımlılığındaki kırılganlıkları ortaya çıkararak daha fazla finansal egemenliğe duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Wero, anında ödeme kabiliyetleri ve büyük Avrupa bankalarının desteğiyle Visa, Mastercard ve PayPal gibi Amerikalı muadillerine meydan okumak için sağlam bir temele sahip.

Öte yandan, bu rekabet düzeyine ulaşmada önemli engellerle karşılaşabilir. Başarılı olmak için Wero'nun yaygın tüketici benimsemesini teşvik etmesi ve hizmetlerini Avrupa pazarında genişletmesi gerekiyor. Bunu başarmak için zamana ve Amerikalı rakipleriyle etkin bir şekilde rekabet edebilecek stratejik büyümeye ihtiyaç duyulacaktır.

EPI İcra Kurulu Başkanı Martina Weimert, Wero'yu bir meydan okuyucu olarak etiketlemenin "çok küstahça" olacağını belirterek, firmayı "bir tür startup" olarak nitelendirdi.