Whatsapp, gelirini artırmak için reklam mı gösteriyor?

WhatsApp'ın Başkanı, Financial Times'ın Meta Platforms 'un sahibi olduğu mesajlaşma platformunun gelirlerini artırmak için reklam göstermeyi araştırdığı yönündeki haberini yalanladı.

WhatsApp başkanı Will Cathcart, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Bu @FT hikayesi yanlış. Bunu yapmıyoruz" dedi.

FT, Meta'daki ekiplerin WhatsApp sohbet ekranında kişilerle yapılan konuşmaların listelerinde reklam gösterilip gösterilmeyeceğini tartıştığı, ancak nihai bir karar verilmediği belirtildi.

Konu hakkında bilg sabihi kaynaklara dayandırılan haberde, Meta'nın ayrıca uygulamayı reklamsız kullanmak için bir abonelik ücreti talep edip etmeyeceğinin de tartıştığı belirtildi.

FT ayrıca birçok şirket çalışanının bu hamleye karşı olduğunu da yazdı.