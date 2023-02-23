Williams: Fed, yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı kalacak

New York Fed Başkanı John Williams yaptığı açıklamada, ABD merkez bankasının kısıtlı arz doğrultusunda talebi aşağı çekerek önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonu yüzde 2 hedefine geri çekmeye "kesinlikle" kararlı olduğunu söyledi.

Yapmaları gereken şeyi bildiklerini ifade eden Williams, "İşimiz açık: İşimiz, gerçekten güçlü bir ekonominin temeli olan fiyat istikrarını yeniden sağladığımızdan emin olmaktır." dedi.

Williams, ayrıca küresel tedarik zincirlerinde süren kesinti yüzünen, mal fiyatlarının son düşüşünü sürdüremeyebileceğini ve arza göre çok fazla talep nedeniyle konut hariç temel hizmetlerdeki enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiğini kaydetti.